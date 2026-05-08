Florentino Pérez, presidente de ACS: el grupo mira al futuro ‘con la ambición del primer día’

El presidente de ACS, Florentino Pérez, ha subrayado que el grupo mira al futuro «con la ambición del primer día», pero también con prudencia y experiencia, y señala que seguirán creciendo «bien», seleccionando los proyectos adecuados, cuidando los márgenes y protegiendo la generación de caja.

Durante su intervención en la junta general de accionistas, ha destacado la revalorización de la acción en bolsa y ha apuntado que en 2026 alcanza ya el 63 %, una cifra que ha calificado de «excepcional» y que sitúan al grupo entre las compañías de infraestructuras con mejor comportamiento a nivel mundial.

De cara al crecimiento del grupo, ha apuntado que las infraestructuras de nueva generación quedan como uno de los grandes motores de inversión en el mundo apoyadas en la expansión de la inteligencia artificial, la mayor electrificación de la economía, la necesidad de reforzar la seguridad de las cadenas de suministro y la transformación de las ciudades.

Flexibilidad para seguir creciendo

En este sentido, ha reafirmado que el balance del grupo les da flexibilidad para seguir creciendo, abordar oportunidades de inversión con prudencia y seguir protegiendo el valor para el accionista en distintos escenarios de mercado.

«En nuestro sector no basta con crecer: tan importante como crecer es hacerlo bien, seleccionando los proyectos adecuados, cuidando los márgenes y protegiendo la generación de caja a lo largo del ciclo», ha señalado.

El presidente de ACS ha insistido en que todo ello les permitirá seguir invirtiendo y creciendo sin perder de vista lo más importante: ofrecer resultados sostenibles, proteger la generación de caja y crear valor a largo plazo para los accionistas y la sociedad en general.

Como parte de esta estrategia de crecimiento, Florentino Pérez ha destacado la gran demanda de nuevos proyectos relacionados con la movilidad sostenible, la digitalización, las infraestructuras sociales, la nueva demanda energética, los materiales críticos o la defensa, que «componen nuestros vectores de crecimiento para la próxima década».

ACS propone incrementar el dividendo un 20%

Con motivo de la junta, ACS propone incrementar su dividendo anual a los 2,4 euros por acción, es decir un 20 % más que el año anterior. Y, por otro lado, ofrece una política activa de recompra y amortización de acciones propias.

En cuanto a la revalorización de la acción en bolsa, Florentino Pérez, ha subrayado que en 2025 la rentabilidad total para el accionista ascendió al 81,6 % combinando la evolución bursátil y los dividendos distribuidos y que en 2026 ya llevan un 63 % de rentabilidad.

Respecto a las cuentas de 2025, el presidente de ACS ha asegurado que registró un ejercicio de «excelentes» resultados marcado por una etapa en la que las infraestructuras viven una profunda evolución marcada por la digitalización, la transición energética, la movilidad sostenible y la necesidad de nuevos modelos de financiación y de gestión del riesgo.

«El ejercicio 2025 ha vuelto a demostrar la fortaleza del grupo ACS y la consistencia de nuestra estrategia», ha apuntado, al tiempo que ha indicado que detrás de estos resultados hay un modelo de negocio «sólido, global y diversificado, y una ejecución rigurosa apoyada en la disciplina financiera y en una gestión eficiente del riesgo».