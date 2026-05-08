El beneficio de Meliá se reduce a 30.000 euros, el 99,3% menos que hace un año

El grupo hotelero Meliá ganó 30.000 euros en el primer trimestre del año, un 99,3 % menos que los 6,7 millones del mismo periodo de 2025, en un contexto afectado por la reducción de las comisiones de gestión de terceros, sobre todo por la evolución del negocio en Cuba, y por el incremento de los gastos variables por arrendamientos.

Según los datos publicados este jueves por la cadena hotelera, los ingresos operativos del grupo se incrementaron un 3,8 % sobre enero-marzo de 2025, hasta los 461,6 millones, gracias a un aumento del ingreso por habitación disponible (RevPAR en inglés) del 8,3 %.

El aumento de los gastos variables por arrendamientos en 5,7 millones es derivado de la incorporación de nuevos hoteles bajo este modelo durante el segundo semestre de 2025.

El resultado operativo bruto (ebitda) alcanzó los 87,9 millones, un 6,9 % menos que un año antes, debido sobre todo a esa reducción de los honorarios del modelo gestor por la situación en Cuba y a los gastos de reapertura del hotel Paradisus Cancún y al cierre temporal del Gran Meliá Don Pepe, entre otras cuestiones.

Los gastos de explotación subieron en el trimestre el 5,2 %, por la integración de un mayor número de habitaciones en propiedad y alquiler.

En el trimestre, la cadena hotelera de la familia Escarrer formalizó un préstamo sindicado por 800 millones para optimizar su perfil de vencimientos y simplificar la estructura de deuda. Al cierre del periodo la deuda neta se sitúa en 2.228 millones, 27,6 más que al finalizar 2025.

Presencia de Meliá en mercados seguros

La compañía apunta que tras el inicio del conflicto en Oriente Medio se ha observado un aumento de reservas, especialmente hacia España, un destino que se percibe como seguro, y añade que las reservas en libros suben a doble dígito.

Meliá explica que inició el ejercicio en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica y acontecimientos extraordinarios, como problemas de seguridad en México y el conflicto en Irán, que provocaron volatilidad en la demanda turística y un aumento de cancelaciones en algunos destinos.

Pese a ello, la empresa asegura haber mitigado parcialmente el impacto gracias a su fuerte presencia en mercados como España, Europa y el Caribe, que se beneficiaron del desvío de turistas desde regiones más afectadas.

La hotelera mantiene una visión prudente y avanza que por ahora no se han producido cancelaciones relevantes derivadas de los conflictos internacionales.

No obstante, la entidad con sede en Palma ha incidido en que una prolongación de la tensión geopolítica podría afectar al precio del petróleo, al coste de los viajes y a la conectividad aérea.

Para el conjunto de 2026 la cadena espera continuar su expansión y avanza que firmará un mínimo de 40 hoteles, con cerca de 8.400 habitaciones, y abrir una treintena.