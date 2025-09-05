El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, la patronal empresarial catalana que toma partido por el Sabadell en la opa del BBVA.

Foment, la patronal catalana integrada en la CEOE: la opa del BBVA al Sabadell es ‘una auténtica tomadura de pelo’

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reafirmado este viernes su rechazo a la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell y la ha considerado «una auténtica tomadura de pelo» y un «despropósito» para los accionistas del banco catalán. Foment del Treball es la principal organización empresarial de Cataluña y está integrada en la CEOE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que representa los intereses de todos los empresarios españoles.

«Consideramos que esta opa es una auténtica tomadura de pelo para los accionistas del Banco Sabadell y un auténtico despropósito», ha valorado Sánchez Llibre en declaraciones a los medios ante la autorización hoy de la CNMV al folleto de la opa hostil lanzada por el BBVA hace más de un año sobre el Sabadell.

Sánchez Llibre se ha reafirmado en las declaraciones que ya hizo Foment en junio de que la opa estaba «totalmente amortizada» y ha enfatizado que «lo que pretende el BBVA» es que «los accionistas del Banc Sabadell entiendan que están comprando duros a cuatro pesetas».

«Contundentemente y con la máxima potencia consideramos que estos planteamientos son una auténtica tomadura de pelo a los accionistas del Banc Sabadell a quienes quieren hacer comulgar con ruedas de molino y al mismo tiempo intentan convencer para que compren duros a cuatro pesetas», ha continuado el presidente de la patronal catalana.

Sánchez Llibre ha rechazado la oferta «cuando hay una prima de riesgo negativa de alrededor del 8 %» y «el valor del mercado de las acciones del Banc Sabadell están entre el 30 % y el 40 % por encima de la oferta que ha hecho el BBVA».