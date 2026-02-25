Galán advierte que si España reduce la inversión, Iberdrola también lo hará

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha señalado que se adaptarán a las circunstancias regulatorias en España, adaptarán su ‘capex’ y sus gastos al marco que se ha definido, en referencia a las últimas circulares aprobadas por la CNMC sobre metodología y retribución financiera para las redes eléctricas.

«Vamos a adaptarnos a las circunstancias de tal manera que no va a afectar a nuestro balance, ni mucho menos. Adaptaremos nuestro ‘capex’ (gastos de capital utilizado para inversiones) y nuestros gastos al marco que se ha definido», ha respondido Galán a la pregunta sobre el marco regulatorio español en la conferencia de analistas tras la presentación de resultados.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó en diciembre las circulares que establecen el marco regulatorio de las redes eléctricas para el periodo (2026-2031), donde se fijaron la metodología y una tasa de retribución financiera (TRF) en el 6,58 %, que aunque fue superior al 5,58 % del periodo anterior estaba por debajo de las peticiones de las eléctricas.

Iberdrola adaptará sus inversiones a lo que haga España, que apunta a una reducción del dinero para operaciones y mantenimiento de las redes, señala el presidente Ejecutivo de la eléctrica

«En el caso de España tenemos que gestionar nuestra empresa de acuerdo con las señales que estamos recibiendo, es decir cuando se está reduciendo el dinero para operaciones y mantenimiento, entonces nosotros teneos que adaptar esto a las nuevas circunstancias», ha señalado Galán.

El directivo ha apuntado que en el caso de España representa menos del 20 % de la base de activos regulada (RAB) de Iberdrola, con lo cual considera que van adaptarse a las circunstancias sin que tenga efecto en el balance.

En este sentido, ha considerado que depende mucho más de otros países, como es el caso del Reino Unido, donde esperan un «enorme» crecimiento en el caso del transporte, como ha reconocido el regulador y donde, ha dicho, van a tener un marco regulatorio «claro y totalmente predecible y estable».

Asimismo, ha señalado que están viendo una situación parecida en Estados Unidos donde también existe presión para aumentar inversiones y respecto a Brasil, ha señalado que se acaba de renovar la licencia para otros 30 años con el compromiso de invertir muchísimo en el país.

«Tenemos que seguir las señales que emita el regulador. Pero bueno, de todas formas, el tamaño de nuestro negocio en España representa menos del 20% del total, así que tampoco es tan importante. Pero bueno, nosotros nos adaptaremos por completo», ha dicho Galán.