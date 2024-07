PUBLICIDAD

La multinacional de hemoderivados Grifols ha fichado a Rahul Srinivasan, un directivo procedente de Bank of America, como responsable financiero en sustitución de Alfredo Arroyo, que se jubila tras 17 años en Grifols.

La compañía ha anunciado este jueves, a través de un comunicado, el nombramiento de Srinivasan, que ejercerá esta responsabilidad a partir del 16 de septiembre.

Srinivasan ocupaba hasta ahora el cargo de jefe de mercados de capital y financiación apalancada de Bank of America para Europa, Oriente Medio y África, y «bajo su liderazgo el equipo logró un significativo crecimiento de los ingresos», ha subrayado Grifols.

El nuevo directivo formará parte del comité ejecutivo de Grifols, reportará al consejero delegado de Grifols, Nacho Abia, y trabajará junto a Alfredo Arroyo durante un período de transición para «garantizar un traspaso fluido de responsabilidades», ha asegurado Grifols.

El puesto de responsable financiero es clave en Grifols, puesto que la multinacional tiene en la reducción de la deuda uno de sus retos.

Srinivasan será responsable de implementar estrategias efectivas de flujo de caja en Grifols

Srinivasan liderará a nivel global el área financiera de la compañía, que incluye planificación, tesorería, fiscalidad, reporte financiero y relaciones con los inversores y sostenibilidad.

También será responsable de implementar estrategias efectivas de flujo de caja y de impulsar planes de gestión de deuda, ha aclarado Grifols.

Srinivasan ha desempeñado diversos cargos directivos durante sus más de 25 años de trayectoria profesional en el ámbito financiero en compañías como KPMG, Credit Suisse y Bank of America.

Su experiencia incluye auditoría y aseguramiento, transacciones y finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y mercado de capitales.

Srinivasan es miembro distinguido del Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), licenciado en Matemáticas Empresariales y Estadística por la London School of Economics and Political Sciences y tiene un Executive MBA (esponsorizado) por la ENPC School of International Management (París, Francia).