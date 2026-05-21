Un juez de EE. UU. rechaza que Gotham apele a la libertad de expresión en informes sobre Grifols

Un juez estadounidense ha rechazado que la firma de análisis Gotham City Research y el fondo GIP puedan apelar a la libertad de expresión para justificar el contenido de sus informes sobre la empresa española Grifols.

En sendos autos fechados el pasado 19 de mayo a los que ha tenido acceso EFE, el juez del Distrito Sur de Nueva York Gabriel Gorenstein descarta dicha pretensión de Gotham y su matriz, General Industrial Partners, y reconoce además a Grifols su derecho a solicitar toda la documentación que considere necesaria.

Grifols demandó a Gotham en enero de 2024 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York después de que la firma bajista (entidad que opera bajo la premisa de que los precios de un activo o mercado van a caer) publicara un informe que cuestionaba las cuentas de la farmacéutica, lo que hizo hundir su valor en bolsa y desató una batalla legal que se extiende desde entonces.

Gotham, en su informe de principios de enero de 2024, cuestionaba las ratios de endeudamiento de Grifols

La estadounidense Gotham, en su informe de principios de enero de 2024, cuestionaba las ratios (indicadores financieros para evaluar los rendimientos) de endeudamiento de Grifols y los situaba casi en el doble de lo comunicado por la farmacéutica, un extremo que fue negado por la empresa e investigado por el regulador español.

En uno de los autos del juzgado del Distrito Sur de Nueva York, el magistrado apunta que la actividad de Gotham es la inversión bajista, no el periodismo, al afirmar que «sería mucho más preciso decir que su fuente de ingresos o sustento proviene de las ventas en corto, no de la elaboración de informes».

El juez añade que si se le reconociera a Gotham la consideración de periodista, apenas se podría diferenciar de «una persona que adjunta escritos a su página de LinkedIn con la esperanza de que esos escritos provoquen que un empleador la contrate en el futuro».

En el otro auto, Gorenstein rechaza las pretensiones de Gotham de limitar los documentos que debe entregar a Grifols en la fase de instrucción.

El juez respalda así que Grifols pueda reclamar cualquier comunicación interna que ayude a probar que Gotham actuó con mala fe.

El pasado verano, Gotham aseguró que el informe que provocó la caída de las acciones de Grifols era un análisis financiero y apeló a la libertad de expresión, elemento que ha descartado ahora el juez Gorenstein.

En paralelo a la actividad judicial en Estados Unidos, en septiembre de 2024 la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrió sendos expedientes sancionadores a Gotham y a GIP por una posible manipulación del mercado; y a Grifols por defectos en su información financiera.

La causa es objeto de una investigación en la Audiencia Nacional.