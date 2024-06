PUBLICIDAD

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, defiende que «nadie ha intervenido para hacer ningún rescate de Air Europa», sino que la compañía recibió un crédito, con grandes intereses, avalado personalmente por su patrimonio.

El 3 de noviembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó un préstamo de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa en dos modalidades: un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones, a devolver en seis años desde su firma, al tiempo que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) avaló un crédito de diversas entidades financieras a la aerolínea por 141 millones de euros.

Los créditos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vencerán en 2026 y «ya hemos amortizado 300 millones de euros», ha dicho Hidalgo a los medios españoles con motivo de la inauguración de la ruta de la aerolínea a Santiago de los Caballeros.

«A mí no me han dado ni un solo euro, ni me han regalado nada», ha agregado Hidalgo para decir que, en cambio, ahorra mucho dinero a los españoles con la competencia que he hecho en España.

La investigación judicial sobre Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, pone el foco en el rescate de la Sepi a Air Europa

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto el foco en las ayudas obtenidas por Air Europa, con el objetivo de conocer su ejecución, financiación y toma de decisiones al respecto.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, encargó recientemente una serie de diligencias en el marco de su investigación a la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Una de ellas ha sido la solicitud a la SEPI para que remita los expedientes completos por los que el Ejecutivo otorgó en pandemia las ayudas, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, «en cualquiera de sus fases», a Air Europa, que forma parte del grupo Globalia.

La defensa de Gómez ha impugnado la decisión del juez que la investiga de pedir información acerca del rescate a la compañía Air Europa en 2020, por no constituir «objeto del presente procedimiento» ni existir resolución que así lo establezca.