IAG acepta la oferta de 371 millones de los bonistas para la recompra de deuda

El grupo aéreo IAG ha aceptado la oferta de los bonistas de 371 millones de euros en el marco de la propuesta de adquisición lanzada por la compañía sobre los bonos emitidos con vencimiento a 2027 y 2029 por un importe total de 1.200 millones.

IAG anunció el pasado 1 de septiembre dos ofertas de recompra de bonos para dos emisiones que tiene en circulación, de 500 y 700 millones de euros de importe nominal agregado, con vencimiento en 2027 y 2029, respectivamente.

La fecha límite de expiración de las ofertas era el pasado 5 de septiembre a las 17.00 horas.

IAG comunica el precio de compra de los bonos

IAG ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el precio de compra es del 98,48 % para los bonos de 2027, con importe nominal de 89,9 millones, y del 103,73 % para los de 2029, con importe nominal de 281,2 millones.

La sociedad también abonará un pago de intereses devengados con respecto a los bonos aceptados para su compra de conformidad con la oferta correspondiente.

Tras la liquidación de las ofertas prevista para el próximo 12 de septiembre quedarán en circulación los bonos de 2027 por un importe nominal agregado de 133,2 millones y los bonos de 2029 por un importe nominal agregado de 119,3 millones.

IAG tiene la intención de cancelar los bonos adquiridos por ella conforme a las ofertas y, en consecuencia, habrá recomprado y cancelado aproximadamente el 82,96 % del importe nominal total de los bonos 2029 emitidos originalmente.

En consecuencia, se habrá alcanzado el umbral del 80 % respecto de los bonos de 2029, como se describe en el «Memorando de la Oferta de Adquisición», y la sociedad tiene la intención de ejercer su opción de amortizar la totalidad de los que no se hayan ofrecido válidamente y aceptados para su adquisición.