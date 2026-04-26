Iberdrola cierra la venta a Cox de su negocio en México por 3.413 millones de euros

Iberdrola ha cerrado la venta de su negocio en México a la también española Cox por 3.413 millones de euros (4.000 millones de dólares), tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias.

Según ha comunicado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la transacción incluye una capacidad instalada de 2.600 megavatios (MW) en funcionamiento, de los que 1.368 MW corresponden a centrales de ciclo combinado y cogeneración y 1.232 MW, activos eólicos y fotovoltaicos.

También incluye la actividad comercial y la cartera de proyectos de generación, que el comprador pretende poner en operación de acuerdo con sus planes de expansión en el país, añade.

Iberdrola prefiere centrar sus inversiores en redes eléctricas en mercados como el de Estados Unidos o Reino Unido antes que en México

«La operación forma parte de la estrategia de Iberdrola de centrar sus inversiones en sus negocios de redes reguladas de transporte y distribución o generación con contratos a largo plazo y en mercados como los Estados Unidos y el Reino Unido», ha expuesto la compañía.

Por su parte, Cox ha destacado que la adquisición, «con perfecto encaje estratégico con el Grupo», incorpora, además, un ‘pipeline’ de alrededor de 12.000 MW de proyectos renovables en distintas fases de desarrollo y un equipo de más de 800 profesionales, lo que refuerza su capacidad de ejecución y crecimiento futuro en México y en sus regiones estratégicas.

Compromiso con Brasil

Dentro de Latinoamérica, una de las principales apuesta es Brasil. Así lo ratificó el pasado 18 de abril el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en un encuentro con Lula Da Silva en Barcelona.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, mantuvo una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con motivo de la cumbre bilateral España-Brasil celebrada en Barcelona, y destacó la importancia estratégica del país en la visión de futuro del Grupo.

Con cerca de 120.000 millones de reales (unos 20.400 millones de euros) en activos y una población servida de más de 45 millones de personas en el país, Iberdrola es el primer Grupo de Brasil en distribución de electricidad. En concreto, Iberdrola opera y distribuye en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo y Matto Grosso do Sul, además de en Brasilia.

Durante el encuentro, Ignacio Galán trasmitió al presidente de Brasil el firme compromiso del Grupo con el país, sustanciado en unas inversiones de 30.000 millones de reales brasileños (más de 5.000 millones de euros) en el último año, lo que la convierte en el mayor inversor del sector eléctrico en Brasil.