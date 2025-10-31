Ignacio S. Galán, presidente Ejecutivo de Iberdrola, durante la presentación de resultados al tercer trimestre del año.

Iberdrola controla ya el 84% de su filial brasileña Neoenergia

Iberdrola ha completado la adquisición de la participación accionarial de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”) en Neoenergia, que asciende a un 30,29% del capital. Tras la operación, acordada dentro del clima de plena colaboración que ha regido siempre las relaciones entre ambos, Iberdrola pasa a controlar aproximadamente el 84% del capital social de la compañía.

El precio de 32,5 reales por acción, acordado el pasado 10 de septiembre de 2025, supone un desembolso de más de 1.920 millones de euros -11.950 millones de reales brasileños –.

La operación ha recibido satisfactoriamente las aprobaciones regulatorias pertinentes, según la normativa aplicable a este tipo de transacciones.

Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil

Neoenergia suministra electricidad a cerca de 40 millones de brasileños a través de 5 distribuidoras (en los estados de Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sao Paulo, Mato Grosso do Sul y Brasilia) y 18 líneas de transporte, lo que la convierte en el primer Grupo de distribución del país por número de clientes. Neoenergia tiene más de 725.000 kilómetros de líneas de distribución y 8.000 kilómetros de líneas de transporte y cuenta con 3.800 MW de generación renovable, principalmente hidroeléctrica.

Con esta operación, la multinacional española Iberdrola reafirma su apuesta por Brasil y da un nuevo paso en su estrategia de crecimiento basada en el negocio de Redes eléctricas, en el que cuenta con 1,4 millones de kilómetros de líneas en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y España.