Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, tan antinuclear como su mentora Teresa Ribera, que, sin embargo, como vicepresidenta de la CE, si apoya y aprueba nuevos proyectos de energía nuclear en la Unión Europea.

Iberdrola, Endesa y Naturgy piden al Gobierno que mantenga Almaraz ante la reticencia de Aagesen

Las empresas propietarias de la central nuclear de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Naturgy- han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica una carta abogando por ampliar la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027.

Fuentes de Transición Ecológica aseguran hoy que ya han recibido la misiva, si bien aclaran que en ella las tres compañías «exclusivamente trasladan su ‘disposición’ para ampliar el calendario de cierre» de Almaraz, pero que «no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación».

Las mismas fuentes insisten en que el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, «no ha cambiado su posición» de que para estudiar cualquier posible prórroga, ésta debe garantizar la seguridad desde una perspectiva radiológica, no suponer un mayor coste para los ciudadanos y ser conveniente para la seguridad del suministro.

Este martes, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), ya se conoció que las titulares trabajaban en la «gobernanza» para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta.

Con motivo de esta cita, Iberdrola reiteró su compromiso con la extensión de la vida útil de esta central, en la misma línea de las posiciones manifestadas públicamente por Endesa y Naturgy. Esta última compañía insistió a comienzos de esta semana en plantear una ‘miniprórroga’ hasta 2030.

El Ministerio de Transición Ecológica dirigido por vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, asegura que «no ha cambiado su posición» sobre el cierre de Almaraz

Desde el sector se valoró positivamente que Iberdrola diera un paso adelante y se posicionara a favor de una prórroga para Almaraz, de la que es el primer accionista con una participación cercana al 53 %, por delante de Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %).

Desde hace meses, especialmente después del inédito apagón peninsular del pasado 28 de abril, el debate sobre la vida útil de las nucleares se ha intensificado.

Fuentes de Iberdrola consultadas tras la reunión de la Junta de CNAT defendieron que la energía nuclear «es clave para la seguridad de suministro, la estabilidad de precios y la descarbonización».

La central de Almaraz cubre el 7 % de la demanda eléctrica anual de España y genera, cada año, el equivalente al consumo de cuatro millones de hogares nacionales.

A tenor del documento de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), hasta el 31 de diciembre de 2024 la planta extremeña tenía una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen de cerca de 630.000 gigavatios hora (GWh), siendo la instalación de «mayor aportación al sistema eléctrico nacional».

El cierre de su primer reactor está previsto para el 1 de noviembre de 2027, mientras que el del segundo, para el 31 de octubre de 2028.

En 2019, las compañías propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acordaron un calendario de cierre en el que se prevé el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en España en el horizonte temporal 2027-2035.

Si no se modifica, la primera en cerrar será Almaraz. Ya en 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo.