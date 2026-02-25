Iberdrola gana un 12% más en 2025 y alcanza la cifra récord de 6.285 millones

Iberdrola, la mayor eléctrica española, registró un beneficio neto de 6.285 millones de euros en 2025, un 12 % más que el año anterior, con lo que la empresa firma un ejercicio récord, en el que destinó 14.460 millones de euros a inversiones.

Según la información enviada este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Iberdrola alcanzó un ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 16.592 millones en 2025, un 1,5 % menos que el año anterior, cuando fue de 16.847,7 millones.

La compañía explica que el ebitda ajustado en 2025 ascendió a 15.680 millones, un 3 % más que el año anterior debido al fuerte desempeño operativo del negocio de redes derivado de una mayor base de activos regulados y una mejora de los marcos regulatorios.

Asimismo señala que la contribución del negocio de generación renovable y clientes disminuyó un 10 %, ya que, la mayor capacidad instalada, más de 2.700 megavatios (MW) y la mayor producción (5,9 %) -donde destaca el repunte del 39 % de la eólica marina- no compensan los menores precios en España y en Reino Unido ni el impacto no recurrente por los mayores costes por servicios auxiliares en Iberia.

Beneficio neto ajustado de Iberdrola

Por otra parte, la eléctrica apunta que el beneficio neto ajustado se situó en 2025 en los 6.231 millones de euros, un 10,3 % más, una vez excluidos la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y el reconocimiento de costes pasados en EE.UU. e incluyendo ajustes negativos en el negocio de generación renovable y clientes y el impacto del «capital allowance» en Reino Unido.

Inversiones con el foco en redes

Respecto a las inversiones, estas alcanzaron los 14.460 millones de euros en 2025, entre las que se incluye la adquisición del 30,3 % de la participación de Previ en Neonergia por 1.897 millones de euros; con el 60 % de estas inversiones destinadas a los mercados de EE.UU. y Reino Unido.

Del total de inversiones, un 62 % se destinó a redes, hasta situarse en los 8.975 millones de euros, y la base de activos regulados aumentó un 12 % hasta los 51.000 millones de euros.

Las inversiones en el negocio renovable alcanzaron los 5.260 millones de euros y en los últimos doce meses se instalaron más de 2.700 MW de renovables.

Por su parte, la deuda neta se redujo en 1.500 millones de euros hasta los 50.200 millones, mientras que la generación de caja creció hasta los 12.811 millones de euros, un 8,2 % más.

Por mercados, la eléctrica destaca el nuevo marco regulatorio de transporte hasta 2031 en Reino Unido, junto con la integración total de Electricity North West.

Iberdrola en Estados Unidos

En Estados Unidos, Iberdrola señala que la interconexión entre este país y Canadá está plenamente operativa; mientras que en Brasil se produjo la aprobación regulatoria de la renovación de las concesiones de distribución por 30 años más.

En Australia se produjo la adjudicación del primer proyecto de redes de transporte.

Respecto a México, Iberdrola completó en febrero de 2024 la venta de 12 centrales de ciclo combinado y a fecha de 31 de julio de 2025 anunció la venta del resto de su negocio en el país por 4.200 millones de dólares (3.700 millones de euros) en un acuerdo que ha recibido las aprobaciones regulatorias y se prevé cerrarse en la primera mitad de 2026.

A cierre de diciembre de 2025, Iberdrola mantiene la presencia en México con 1.232 MW de capacidad instalada renovable, 1.166 MW de ciclos combinados y 202 MW de cogeneración, según recoge el informe de presentación de resultados enviado a la CNMV.

Pago de dividendo y perspectivas

Iberdrola ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, pendiente de ser aprobado por la junta general de accionistas que, junto con el dividendo a cuenta de 0,253 euros por acción, representa un dividendo total de 0,680 euros por acción con cargo a los resultados de 2025.

La empresa señala que esto representa un crecimiento del 6,3 % desde los 0,640 euros por acción en 2024, en línea con el crecimiento del beneficio por acción.

De esta forma, la eléctrica destinará un total de 4.500 millones de euros al pago de dividendo, un 12 % más.

La previsión de beneficio neto ajustado de Iberdrola para 2026 es superior a los 6.600 millones de euros impulsada por la electrificación; mientras que señala que está en camino de superar los 7.600 millones de euros en 2028.