Iberdrola planea repotenciar el parque de Whitelee, lo que supondrá 1.800 millones de inversión

La energética española Iberdrola planea duplicar la capacidad de Whitelee, el mayor parque eólico terrestre del Reino Unido y uno de los tres más grandes de Europa, lo que supondría inversiones por 1.800 millones de euros, según ha informado este viernes la empresa.

La iniciativa de la multinacional, a través de su filial en el Reino Unido, ScottishPower, contempla sustituir en los próximos años los aerogeneradores actuales por turbinas más modernas y potentes, elevando la capacidad del complejo desde los 539 megavatios (MW) actuales hasta los 1.000 MW.

Una vez completado, Whitelee produciría energía limpia suficiente para abastecer a más de un millón y medio de personas, según detalla la multinacional en una nota de prensa.

Los impactos positivos del proyecto se extienden, además, al impulso de la actividad económica y el empleo, con una generación de 380 millones de euros de valor añadido bruto para la economía escocesa durante la próxima década y cientos de puestos de trabajo, afirma Iberdrola.

Desde su puesta en marcha en 2008, el parque se ha convertido en un activo estratégico para el sistema eléctrico británico.

La repotenciación permitirá aprovechar las infraestructuras existentes para extender su vida útil y maximizar su contribución a la electrificación de la economía y a la descarbonización.

Este proyecto se enmarca en la apuesta de Iberdrola por el Reino Unido, uno de los principales destinos de inversión del grupo.

Por medio de ScottishPower, la compañía prevé invertir 28.000 millones de libras hasta 2028 para impulsar la electrificación principalmente con más redes eléctricas y energías renovables, contribuyendo a la independencia energética, la competitividad industrial y la creación de empleo, ha indicado en la nota.