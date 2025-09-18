Iberdrola vende su negocio en Hungría por un importe total de 171 millones de euros

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo para vender el 100% de las acciones de Iberdrola Renovables Magyarország KFT, que posee su negocio en Hungría, a un consorcio formado por Premier Energy—quien ya adquirió los activos de la compañía en Rumanía en 2024—y al grupo húngaro iG TECH CC. A través de esta operación, el Grupo recibirá 171,2 millones de euros por las acciones de la compañía y de un dividendo distribuido antes del cierre.

Los activos vendidos por la multinacional española incluyen 158 megavatios (MW) de capacidad eólica operativa, puestos en marcha por Iberdrola desde su entrada en el país en 2008. Estos activos comenzarán próximamente a vender su energía en el mercado mayorista, una vez finalice el periodo regulado de tarifa de 15 años al que estaban acogidos. Actualmente, 124 MW ya operan en el mercado libre, y los 34 MW restantes lo harán en menos de un año. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias habituales.

Iberdrola de enfocar sus inversiones en negocios y mercados clave, principalmente en redes en Estados Unidos y Reino Unido

Esta transacción forma parte de la estrategia de Iberdrola de enfocar sus inversiones en negocios y mercados clave, principalmente en redes en Estados Unidos y Reino Unido, así como en generación regulada o con contratos a largo plazo, donde se maximiza la estabilidad y previsibilidad de los ingresos.

También está plenamente alineada con la concentración de actividades de Iberdrola Energía Internacional para centrarse en los mercados principales de la UE, así como en Australia.

Durante 2025, Iberdrola ha anunciado varias alianzas estratégicas a largo plazo y operaciones de rotación de activos. Entre ellas se incluye el reciente acuerdo para consolidar su posición como accionista mayoritario en Neoenergia, la venta de sus negocios en México, y su asociación con Masdar para co-invertir 5.200 millones de euros en el parque eólico marino East Anglia THREE de 1,4 GW en el Reino Unido.