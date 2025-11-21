Iberdrola vende todos sus activos terrestres en Francia a Technique Solaire

Iberdrola Francia ha alcanzado un acuerdo para vender su cartera terrestre en el país vecino al grupo francés de energías renovables Technique Solaire, ha informado la compañía.

Según la multinacional española Iberdrola, los activos que venderán incluyen 118 megavatios (MW) de capacidad eólica en operación, así como una cartera de 639 MW de proyectos eólicos terrestres y fotovoltaicos y presencia en 8 ciudades, como París y Marsella.

Toda la operación está sujeta a la finalización previa de los procesos de información y consulta con los órganos de representación de la plantilla correspondientes.

Iberdrola reitera su apuesta por Francia donde suma 11 parques eólicos terrestres en funcionamiento

Iberdrola ha aclarado que mantiene su compromiso con el país vecino e indica que de manera especial a través de sus actividades en energía eólica marina, incluida la planta de Saint Brieuc de 496 MW, la segunda instalación ‘offshore’ (en el mar) a gran escala del país.

La compañía está posicionada desde 2005 como uno de los principales operadores eléctricos del mercado francés, en la producción, el transporte y la distribución de energía eólica terrestre.

En Francia, Iberdrola suma 11 parques eólicos terrestres en funcionamiento, entre los que destacan, por su potencia instalada, Pays de Boussac, de 17 MW, y Energie du Champs des Sourettes, con 16,1 MW.