Iberia inaugura sus vuelos a Fortaleza

Iberia ha inaugurado hoy oficialmente sus vuelos entre Madrid y Fortaleza, una nueva operación con la que sigue reforzando la importante apuesta que la aerolínea está haciendo por el mercado brasileño.

La ruta empezó a funcionar el pasado 19 de enero con tres frecuencias a la semana, lo que se traduce en alrededor de 30 000 asientos disponibles para los clientes tan solo en el primer semestre de este año. De esta forma, y junto a la también recién inaugurada ruta a Recife y las históricas operaciones a Sao Paulo y Río de Janeiro, Iberia cuenta ya con vuelos a cuatro aeropuertos en el interior de Brasil, lo que convierte a este país en el que más destinos tiene en su territorio de América Latina.

Cabe recordar que Iberia inauguró también sus vuelos a la otra ciudad del nordeste de Brasil, Recife, el pasado 13 de diciembre, un trayecto que cuenta con una capacidad similar, pues tiene tres vuelos a la semana y unos 30 000 asientos en los seis primeros meses del año.

Además, este trayecto lo realiza a bordo de un A321XLR, el avión más moderno de la flota y del que Iberia fue la aerolínea lanzadora a nivel mundial. Esta aeronave, de fuselaje estrecho (narrow body), cuenta con una autonomía de hasta 7500 kilómetros en la configuración de Iberia. Además, es uno de los aviones más eficientes del mercado, con un ahorro de combustible del más del 40% en comparación con los modelos de fuselaje ancho (wide body). El A321XLR mantiene los altos estándares de comodidad característicos de otros aviones de largo radio de la flota de Iberia como el A350. Está equipado con la nueva cabina Airspace y cuenta con dos clases, Business y Turista, con un total de 182 asientos.

Brasil, el destino de toda la red de largo radio de Iberia que más creció

«La apertura de la ruta de Fortaleza supone un nuevo e importante hito en nuestra operación con Brasil, pues que este nuevo destino que hoy inauguramos contamos ya con vuelos a cuatro ciudades, lo que nos permitirá desplegar este año una capacidad totalmente récord en Brasil, además de que será el único país en América Latina que cuenta con vuelos a cuatro aeropuertos distintos. Todo esto muestra que la apuesta de Iberia por Brasil es muy fuerte y lo seguirá siendo en el futuro», ha asegurado Víctor Moneo, director Global de Ventas de Iberia.

Brasil, tras presentar un crecimiento de 27% el año pasado, con lo que fue el destino de toda la red de largo radio de Iberia que más creció, tendrá este año un nuevo incremento de 25% en su capacidad en el primer semestre de 2026, superando ampliamente los casi 600 000 asientos que ofreció en 2025.