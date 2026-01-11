Josu Jon Imaz, segundo por la derecha de la imagen, durante su intervención en el encuentro de las petroleras con Donald Trump el pasado 11 de enero. The White House

Imaz, a Trump: ‘Repsol está preparada para invertir con fuerza en Venezuela’

El consejero delegado de la petrolera Repsol, Josu Jon Imaz, le dijo este viernes al presidente de EE.UU., Donald Trump, que la empresa está preparada para «invertir con fuerza en Venezuela» y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

«Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país», dijo Imaz en una reunión celebrada en la Casa Blanca en la que participaron Trump, varios miembros de su gabinete y representantes de casi una veintena de petroleras.

El objeto del encuentro es tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en el país sudamericano tras la deposición de Nicolás Maduro.

«Gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor», le dijo Imaz a Trump durante el encuentro, en el que subrayó el compromiso de la petrolera española a la hora de invertir en EE.UU.

Repsol puede triplicar su producción de 45.000 barriles diarios en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país», según su CEO

El ejecutivo afirmó que en los últimos 15 años la compañía ha invertido 21.000 millones de dólares en operaciones petrolíferas y gasísticas en suelo estadounidense, en lugares como Texas, Pensilvania, Alaska o, según dijo literalmente Imaz, el «golfo de América» (término que Trump y su Gobierno emplean para referirse al golfo de México).

«Estamos en Venezuela, señor presidente, con nuestros socios de Eni, produciendo el gas que garantiza la estabilidad de la mitad del suministro eléctrico en Venezuela», aseguró Imaz, que consideró las operaciones de Repsol como una muestra del compromiso de la petrolera para con la «estabilidad» que propugna el Gobierno Trump.

«Además, estamos presentes en el terreno. Tenemos personal, instalaciones y capacidades técnicas», concluyó el directivo, quien también es expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), en su intervención.

Además de Repsol, han participado representantes de Chevron, Exxon o ConocoPhillips, y medios estadounidenses apuntaron que también estarían ejecutivos de Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy y Hilcorp.

Repsol es la empresa ibérica que mantiene una mayor vinculación económica y estratégica con Venezuela, donde opera desde hace más de 30 años y donde tiene derechos mineros, aunque la mayor parte permanece sin desarrollar.

El Gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron.