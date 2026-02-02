Indra busca socios para elevar su fondo de inversión en defensa de 200 a 1.000 millones

Indra Group quiere elevar su fondo de inversión en defensa dotado con 200 millones de euros hasta los 1.000 millones, por lo que está buscando socios «financieros e industriales», según ha avanzado este lunes el director general de Estrategia de esta compañía, Manuel Ausaverri.

Lo ha dicho durante su intervención en la jornada ‘Industria de defensa: innovación y soberanía’ del I Observatorio de la Defensa organizado por el diario ‘El Español’.

Indra promovió el fondo de capital riesgo ‘Indraventures I, FCR’ y recientemente lo inscribió en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Su objetivo es el impulso del ecosistema de ‘startups’, pymes y ‘spin-offs’ que trabajan en soluciones disruptivas con aplicación dual y que se consideran clave para la soberanía tecnológica de Europa, según indicó en su día la multinacional.

Ausaverri ha explicado que Indra pretende elevar ese fondo de inversión en empresas de carácter dual (es decir, civil y militar) hasta los 1.000 millones, pero ha reconocido que necesita socios para ello.

Ha recordado que Indra creó ese fondo para apoyar a las empresas tecnológicas disruptivas pequeñas, hacerlas grandes y «ponerlas al máximo» de su capacidad de producción.

Por el momento, el fondo cuenta con el apoyo, al menos, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).