Indra firma un acuerdo de colaboración con la escudería BWT Alpine de F1

La empresa Indra ha firmado un acuerdo con el equipo francés de Fórmula 1 BWT Alpine Formula One Team para impulsar su colaboración en innovación tecnológica, inteligencia avanzada y excelencia operativa en el marco del Campeonato del Mundo de Fórmula 1.

Según ha informado la compañía tecnológica este viernes en un comunicado, el acuerdo alcanzado contempla la incorporación de IndraMind, la plataforma de inteligencia artificial de Indra, en lo que asegura es «uno de los entornos tecnológicos más exigentes del deporte».

Esta integración permitirá analizar y correlacionar en tiempo real los volúmenes de datos que se generan cada fin de semana de competición, optimizar la toma de decisiones estratégicas y anticipar escenarios críticos.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha destacado que la alianza con BWT Alpine Formula One Team permite a la compañía asociarse a un proyecto deportivo de élite y demostrar el valor de sus capacidades «en entornos reales de alta exigencia”.

Por su parte, el asesor ejecutivo del equipo BWT Alpine de Fórmula 1, Flavio Briatore, ha afirmado que están «encantados» de dar la bienvenida a Indra Group como socio oficial de BWT Alpine Formula One Team».