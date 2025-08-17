Óscar Puente, ministro de Transportes del que dependen las empresas públicas Renfe y Adif, donde las averías e incidencias se han convertido en algo habitual y no excepcional.

La avería diaria este domingo de Renfe y Adif es en la línea Madrid-Andoain

No hay día, al margen de los incendios forestales que afectan a las vías, que las empresas públicas Renfe y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, no sufran una avería. Este domingo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de la suspensión de la circulación ferroviaria en el trayecto Venta de Baños (Palencia) y Miranda de Ebro (Burgos) por un enganchón de catenaria por parte de un tren de Renfe que hacía el trayecto Madrid-Andoain.

A través de un mensaje en la red social X, Adif ha indicado que el tren implicado en el incidente es el media distancia MD 34461 Madrid Príncipe Pío – Andoain, y se ha producido en la bifurcación Aranda de Duero y Burgos, en la provincia burgalesa.

Los equipos de electrificación de Adif ya se han movilizado para reparar la avería y reestablecer la tensión.

Sin AVE de Renfe a Galicia

Por otra parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que «es muy probable» que hoy no se pueda reanudar el servicio de alta velocidad Madrid-Galicia que lleva interrumpido desde el jueves como consecuencia de los incendios. La queja de los usuarios por esta incidencia es que el ‘ministro tuitero’ no ha hecho nada para poner medios alternativos al tren y son los viajeros los que se han organizado en grupo para contratar autobuses, uno autobuses de los que no había disponibilidad para una ruta alternativa al tren, según Transportes.

«Como ayer nos temíamos, es muy probable que hoy tampoco podamos reanudar el servicio de la LAV Madrid-Galicia», ha dicho el ministro en la red social X este domingo.

Adif comunicó a través de esta misma red social hoy por la mañana, que la línea permanecería cortada al menos hasta mediodía.

Poco después, Renfe anunció que había vuelto a habilitar dos trenes especiales en cada sentido desde la capital de España a Zamora, en la línea de alta velocidad Madrid y Galicia.

Puente ya avanzó ayer que todo apuntaba a que hoy no se abriría la línea.