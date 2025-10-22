‘La falta de formación de nuestros gobernantes genera desconfianza dentro y fuera del país’, señala Aecoc

«En España, la inestabilidad, la confrontación, la lejanía de la realidad y la falta de formación de nuestros gobernantes generan falta de confianza dentro y fuera del país», una reflexión que ha subrayado con cifras como la caída de la inversión externa y de la confianza del consumidor, según ha denunciado el presidente de Aecoc, Ignacio González, en la inauguración del Congreso del Gran Consumo.

Por ello, González ha exigido «altura de miras» para resolver los problemas estructurales que tiene la sociedad y la economía española, además de incidir en que la imprevisible situación internacional va a obligar a cambiar de planes de forma permanente.

También ha reclamado una «clase política que anteponga los problemas a su guerra partidaria» y hacer frente a un contexto en el que «la situación macroeconómica arroja «buenas cifras», pero «la economía real es mucho menos amable» con hogares que lo «están pasando mal».

Y ha insistido en que se «deje de criminalizar al tejido empresarial», especialmente de un sector que genera el 25 % del PIB y da empleo a 4,5 millones de personas.

Los trabajadores españoles tienen la cualificación más baja de la UE y cada día 1,7 millones de ellos no va a trabajar, señala Aecoc

Por ahora, España tiene la fuerza laboral con cualificación más baja de la Unión Europea (UE), solo un 55 % tiene estudios superiores y, en su opinión, hace falta formación profesional para ajustar la oferta y la demanda: Nos faltan transportistas, pescaderos, carniceros, personal de mantenimiento de las líneas de producción…», ha enumerado.

Para González, también hay que trabajar para mejorar la productividad, cuya brecha entre España y la OCDE se está ampliando; y enfrentar «la pesadilla» del absentismo, que es un 52 % más alto que hace cinco años.

Cada día, ha recordado, 1,7 millones de personas no van a trabajar, lo que cuesta 33.000 millones de euros, lo que es cuatro veces más que hace 10 años y un 13 más que el año pasado.

En el Congreso de Gran consumo de Aecoc hay 1.450 directivos de más de 500 compañías en su cuadragésima edición, que se celebra hasta mañana en Roig Arena. En la primera jornada, ha intervenido el presidente de Mercadona, Juan Roig.