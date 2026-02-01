Ángel Escribano (i) y José Vicente de los Mozos (d), expresidente y consejero delegado de Indra, respectivamente.

La fusión Indra y Escribano, cada vez más cerca

El consejo de administración de la tecnológica Indra, presidido por Ángel Escribano, ha autorizado a su consejero delegado, José Vicente de los Mozos, a que negocie la estructura de una eventual operación con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

Esta decisión, tomada en su reunión del pasado jueves, se produce después de que el pasado 10 diciembre el consejo ya acordara que la potencial operación con EM&E era «coherente con la estrategia» del grupo, «a la luz de los informes del equipo directivo, de la comisión ‘ad hoc'» y sin Ángel ni Javier Escribano, por conflicto de interés.

EM&E, que es el segundo mayor accionista de Indra (14,3 %), es propiedad de Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, y de Javier Escribano, hermano de Ángel, presidente de EM&E y consejero de Indra, al 50 % cada uno.

Indra aseguró entonces que esa determinación no suponía ni anticipaba la aprobación de ninguna operación y tampoco condicionaba «ninguna clase de fórmula que se pudiese llegar a adoptar ni ninguno de sus términos económicos».

La fusión entre Indra y Escribano permitiría acceder a proyectos europeos de mayor envergadura, según defiende José Vicente de los Mozos

El consejero delegado de Indra, José Vicente De los Mozos, aseguró durante la presentación de resultados del tercer trimestre que esta operación permitiría a Indra acceder a proyectos europeos de mayor envergadura.

La plantilla de Escribano ronda los 1.700 empleados, 1.300 de ellos en la sede de Alcalá de Henares, y el resto repartidos entre las instalaciones de Córdoba, Cádiz, Jaén, Valencia, Huesca, Barcelona y Asturias.

EM&E esperaba alcanzar durante 2025 una facturación de 480 millones de euros, una cifra que su presidente, Javier Escribano, aseguró que le gustaría superar.