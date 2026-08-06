La producción industrial subió un 3,8 % en junio

La producción industrial subió un 3,8 % en junio respecto al mismo mes del pasado año, una tasa 3,3 puntos superior a la de mayo y que se ha visto impulsada por los bienes intermedios y por la energía.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves el índice de producción industrial (IPI), que ya encadena cuatro meses en terreno positivo -marzo (2,4 %), abril (4,4 %), mayo (0,5 %) y ahora junio-, tras caer un 1,4 % en febrero y un 3,1 % en enero.

La tasa de junio está motivada por la subida del 5,7 % de los bienes intermedios y del 4,6 % de la energía, aunque también tiraron al alza los bienes de equipo (3,1 %) y los bienes de consumo no duradero (1,8 %), mientras que cayó la producción de bienes de consumo duradero, un 0,5 %.

El detalle de la estadística revela que la actividad que más impulsó la producción industrial en junio fueron las industrias extractivas (35 %), seguida de otras industrias extractivas (21,7 %) y la fabricación de material y equipo eléctrico (18,8 %).

Sectores de la producción industrial que suben

También subieron la fabricación de otro material de transporte (11,5 %), la de productos informáticos, electrónicos y ópticos (9,6 %), el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación (8,9 %) y la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (8,1 %).

En el lado contrario, la industria del cuero y del calzado redujo su producción en un 25,6 %, lo que la situó como la industria con peor comportamiento; seguida de la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, con un descenso del 4,3 %; y la confección de prendas de vestir, con una caída del 4 %.

Otra actividad que descendió, aunque de forma más leve, fue la industria del papel, un 0,8 %, según detalla el INE.

Por comunidades autónomas, la tasa anual de la producción industrial aumentó en junio respecto al mismo mes de 2025 en doce comunidades autónomas y disminuyó en las otras cinco.

Comunidades autónomas

Los mayores aumentos se dieron en Castilla y León (12,4 %), Madrid (9,9 %), Castilla-La Mancha (9,2 %), País Vasco (6,9 %) y Andalucía (5,8 %); mientras que los mayores retrocesos se registraron en Asturias y Navarra, con un descenso del 7,7 % en ambos casos; La Rioja, donde cayó un 1,4 %; y Extremadura, un 0,9 % menos.

En términos corregidos de los efectos estacionales y de calendario, el IPI tuvo una variación del 1,1 % en junio, lo que supone dos puntos inferior a mayo.

Respecto a la evolución mensual, también en términos corregidos, muestra una caída del 0,7 %, una tasa 1,7 puntos inferior a la observada en mayo.