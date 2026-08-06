Siemens gana entre abril y junio un 15% más que un año antes, tras otro récord de pedidos

El consorcio tecnológico alemán Siemens ganó 2.583 millones de euros en su tercer trimestre fiscal (abril-junio), un 15 % más que un año antes, y registró un nuevo récord de pedidos, lo que le ha llevado a elevar sus previsiones para el conjunto del año.

«Nuestro liderazgo tecnológico en todos los campos de negocios, la clara concentración en la IA industrial y el fuerte posicionamiento en mercados atractivos impulsan nuestro crecimiento», ha dicho su presidente, Roland Busch, al presentar los resultados.

El resultado operativo en el negocio industrial mejoró un 25 % para llegar a los 3.500 millones, lo que representa un margen de ganancias del 17,3 %, al tiempo que la facturación aumentó un 7 % (8 % en términos comparables), hasta los 20.794 millones.

Aumento de pedidos de Siemens

Los pedidos, impulsados el negocio de infraestructuras inteligentes, se elevaron además un 13 %, hasta los 27.902 millones, lo que supone una cifra récord para el grupo, que también ha registrado un máximo histórico en las ganancias de su negocio industrial, que se elevaron un 25 % hasta los 3.500 millones.

Con el incremento de los pedidos, el gigante alemán acumula ya una cartera récord de 132.000 millones, según ha detallado la empresa, que al cierre del trimestre tenía un flujo de caja libre de 4.100 millones, un 42 % más interanual, impulsado por la mejora registrada en todos los negocios industriales.

Durante su tercer trimestre fiscal, Siemens también se ha visto beneficiado por la devolución de aranceles en EE. UU. a Siemens Healthineers, negocio en el que tiene una participación de dos tercios que, sin embargo, planea reducir a la mitad.

Entre las diversas divisiones del consorcio hubo una clara recuperación en Digital Industrie, dedicada a herramientas de la digitalización de la industria, que incrementó sus beneficios un 44 % hasta los 923 millones.

A la cabeza de los beneficios para la empresa continúa la división de infraestructuras inteligentes, Smart Infraestructure, con un aumento del 19 % para llegar a los 1.270 millones. La división de ferrocarriles ganó 280 millones, en línea con un año antes.

Negocio digital

Así, en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal 2026, su negocio digital ha crecido un 18 %, superando el objetivo del 15 % fijado el pasado noviembre. Además, la división Smart Infrastructure ha registrado un crecimiento de tres dígitos en los pedidos vinculados a centros de datos, que alcanzaron alrededor de 6.000 millones.

En el tercer trimeste, Smart Infrastructure ha elevado un 42 % sus pedidos, hasta el récord trimestral de 8.000 millones, favorecida por varios contratos de gran tamaño para centros de datos en Estados Unidos y Europa. Los ingresos crecieron un 13 %, hasta 6.400 millones, mientras que el beneficio ascendió a 1.300 millones y el margen alcanzó el 20,0 %.

Tras estos resultados, Siemens ha elevado su previsión de beneficio por acción antes de la asignación del precio de compra (EPS pre PPA) para el ejercicio fiscal 2026 hasta una horquilla de entre 11,20 y 11,50 euros, frente a la anterior de entre 10,70 y 11,10 euros, y ha confirmado el resto de sus objetivos para el conjunto del grupo.