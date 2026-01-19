Las aerolíneas creen que las inversiones de Aena son compatibles con una bajada de tarifas

El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha señalado este lunes que las aerolíneas apoyan las grandes inversiones que prevé acometer el gestor aeroportuario Aena y consideran que son compatibles con tener una agenda tarifaria de nuevo de bajada.

Por ello están tan interesadas en asegurarse de que solo se hagan las inversiones aeroportuarias que sean necesarias y de la forma más eficiente posible porque al final lo van a acabar pagando y repercutiendo a sus pasajeros, ha dicho en su intervención en el XII Foro Hotusa Explora, consolidado como antesala de Fitur.

Las aerolíneas están en proceso de consultas de la propuesta del DORA III, el plan de inversiones de Aena el periodo 2027-2031, que recoge una inversión de casi 13.000 millones de euros, de los que 10.000 millones corresponden a la inversión regulada, que terminará antes del próximo 15 de marzo.

Desde hace ya casi diez años se hacen planes quinquenales (DORA) en los que se fija también las tarifas que se van a pagar para financiar todas las inversiones.

En las inversiones en sí no hay mayor discrepancia, ha indicado Gándara, que cree que «todos estamos de acuerdo en que hay que invertir en los aeropuertos, muchos de los cuales están llegando al límite de capacidad».

Aena ha tenido durante estos últimos diez años un límite porque había en la legislación una serie de limitaciones que no podía invertir más de una cantidad determinada anual.

Eso ha causado en algunos casos que algunos aeropuertos estén ya cerca de su límite de capacidad y un poco el plan que ahora Aena ha presentado lo que intenta precisamente es dar solución a eso.

El «círculo virtuoso» de Aena y las aerolíneas

Los beneficios de Aena han sido récord, ha repartido también dividiendo récord y a las compañías aéreas también «nos ha ido muy bien y, entonces, lo que pensamos es que ese círculo virtuoso, que llevamos ya casi nueve años, se repita en este nuevo periodo regulatorio».

«Cuando decimos que las inversiones aeroportuarias, al menos las reguladas, las pagamos las compañías aéreas, obviamente no estamos diciendo que nosotros somos los que pagamos las certificaciones, gestionamos a los constructores, lo que sí decimos es que el marco regulatorio, la ley que tenemos, lo que dice es que todas esas inversiones, al final, se tienen que sufragar íntegramente con las tasas que pagamos las compañías aéreas y nuestros pasajeros», ha detallado.

«Es por simplicidad de mensaje que muchas veces hablamos que pagamos las aerolíneas las inversiones, pero no es así», ha recalcado.

Las tasas aeroportuarias es un elemento muy importante dentro de los costes de las compañías, en algunas es el segundo, después del combustibles, en otras, el tercero, «entonces todo lo que suben las operaciones, las tasas aeroportuarias siempre puede tener un impacto en la demanda».

Y si tienen un impacto en la demanda, puede tener un impacto en la oferta de distintas compañías aéreas, sobre todo aquellas que tienen operación en muchos países y entonces pueden desviarla de un país a otro.