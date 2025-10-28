Las eléctricas dueñas de Almaraz culminarán este jueves su petición de prórroga hasta 2030

Iberdrola, Endesa y Naturgy, eléctricas propietarias de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), culminarán este mismo jueves su petición de extender la vida útil de la instalación extremeña más allá de 2027, con el envío al Ministerio para la Transición Ecológica de su solicitud formal de ‘miniprórroga’ hasta 2030.

Según ha avanzado este martes El Economista y han confirmado a EFE fuentes del sector, las eléctricas dejarán de lado la exigencia de rebajas fiscales para plantear una retribución por los servicios de control de tensión que aporten la planta para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones.

El viernes, las tres compañías remitieron al Ministerio para la Transición Ecológica una carta en la que abogaban por ampliar la vida útil de Almaraz más allá de 2027.

Fuentes del Ministerio reconocieron entonces haber recibido la misiva, si bien aclararon que, en ella, Iberdrola, Endesa y Naturgy «exclusivamente trasladan su ‘disposición’ para ampliar el calendario de cierre» de esta central, pero que «no se notifica nada ni se avanza ningún tipo de actuación».

La noticia trascendió tres días después de que, en el marco de la Junta de Administradores de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), se conociera que las titulares trabajaban en la «gobernanza» para elevar al Gobierno una petición conjunta de prórroga para esta planta.

Con independencia de esa solicitud formal, las empresas han de enviar al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) antes del próximo 1 de noviembre la documentación que ese organismo tendrá que evaluar de cara al cese del primer reactor de la planta, previsto para el mismo día de 2027.

De acuerdo con el calendario actual, pactado por las titulares de las centrales nucleares y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), el cierre de la segunda unidad de Almaraz está fijado para el 31 de octubre de 2028.

Depende «únicamente» del Gobierno, dice Iberdrola

Este mismo martes, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha asegurado que las centrales nucleares son «seguras y necesarias», y que «se necesitan mucho más que antes incluso, para poder evitar posibles apagones o posibles problemas que puedan afectar el servicio».

Durante la conferencia con analistas con motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre de la energética, Sánchez Galán ha recordado que han pedido que se dé «continuidad» a Almaraz, lo que depende «únicamente» -ha dicho- de la decisión del Gobierno central.

En su opinión, la prórroga para la central extremeña no tiene ninguna otra limitación, ya que, ha proseguido, es viable continuar, socialmente existe «demanda» y económicamente es «la mejor solución».

«Creo que podrían funcionar hasta 2030 sin tener que pedir una licencia nacional o internacional», ha sentenciado el presidente de Iberdrola. Su compañía es el primer accionista de Almaraz con una participación cercana al 53 %, por delante de Endesa (36 %) y Naturgy (11,3 %).

El Ejecutivo, firme en sus líneas rojas contra las eléctricas

De acuerdo con la información publicada por El Economista, las tres empresas titulares de la central reclaman vincular la continuidad de la planta a las necesidades existentes en el sur del país para el control de tensión en el sistema eléctrico, un debate especialmente sensible tras el apagón del pasado 28 de abril.

En cualquier caso, desde que salieron a la luz los primeros rumores de una posible petición de prórroga, el Gobierno se ha mantenido firme en que cualquier propuesta deberá cumplir con tres líneas rojas.

Estas son: que haya seguridad para las personas, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.