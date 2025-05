El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y candidato del PSOE de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid, Óscar López, acusó al PP de no defender los intereses generales de España y de actuar como lobistas de los grupos que apuestan por la energía nuclear al cuestionar las energías renovables. El PP ha pedido prorrogar la vida de las centrales nucleares, una energía a la que muchos países han vuelto por sus emisiones cero y garantía energética frente a la dependencia exterior, para evitar grandes apagones como el sufrido por España producto de la energía ‘inconstante’ de la las renovables. Por el mismo motivo, al PSOE y a Sumar se le podría acusar de ‘lobistas’ de la industria de las renovables, por su férrea defensa de este tipo de energía.

En una entrevista en la televisión pública gestionada por el Gobierno, TVE, López criticó que el PP no vaya a apoyar el plan del Gobierno para paliar el impacto de las medidas arancelarias adoptadas por EE. UU. y que se escude en el apagón ocurrido en España el pasado lunes y en que se debe mantener la energía nuclear en España.

«Sin electricidad no se puede producir y sin una energía barata y de precios estables no se puede competir», defienden los partidarios de mantener las centrales nucleares

«En qué le afecta la energía nuclear a los productores de aceite de oliva o de vino» cuando tienen dificultades para exportar sus productos a Estados Unidos. «La oposición está desnortada», añadió el ministro. Pues muy simplemente: sin electricidad no se puede producir y sin una energía barata y de precios estables no se puede competir. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, manifestó el pasado martes 30 de abril que «no se puede pedir nuestro respaldo cuando no se acepta ni una sola propuesta de las que reclaman empresas, autónomos y trabajadores». «No quieren seguir contando con el PP (…) Entendemos que se han acabado las negociaciones», añadió Bravo.

«No hemos venido a ser la muleta del Gobierno, sino que nuestro objetivo era ser capaces de trasladar al BOE las propuestas a los sectores que nos habían reclamado cuestiones importantes en materia de política energética, infraestructuras, energía y agua», ha señalado tras salir de la reunión con el titular de Economía.

Bravo acusó al Ejecutivo de «bloquear» cualquier negociación al rechazar todas las medidas presentadas por el PP, incluidas el mantenimiento de la energía nuclear como garantía de suministro y estabilidad de precios.

El PP defiende el papel estratégico de la energía nuclear para la seguridad energética de España y ha advertido de que cerrar las centrales en plena crisis es «una irresponsabilidad que compromete la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar de las familias y empresas».

López recordó que en el pasado se pactó con las energéticas un calendario de cierre para las nucleares en España y, a su juicio, sería un error histórico demonizar las energías renovables, en las que España es un líder mundial, algo que también lo es en apagones eléctricos al estilo de Cuba y Venezuela.

Cuatro días después del gran apagón, el Gobierno al que pertenece Óscar López, candidato de Sánchez a la Comunidad de Madrid, sigue sin informar de las causas que dejaron a toda España sin electricidad

En cuanto a las causas del apagón, López insistió en que el Gobierno ha puesto todos los recursos del Estado para investigar qué pasó y aseguró que todas las hipótesis están abiertas.

El Ejecutivo no va «a alimentar teorías falsas» como el PP ha hecho en el pasado, ha señalado.

Destacó el comportamiento ejemplar de los ciudadanos y de los servidores públicos durante el apagón y no quiso entrar en el debate sobre la renacionalización de Red Eléctrica, como ayer propuso la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, dado que la prioridad es «aclarar, aprender y luego ya hablaremos de otras cosas».