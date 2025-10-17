Los Mossos analizan desde septiembre los mensajes y situación del móvil del hijo del fundador de Mango

Los Mossos d’Esquadra analizan desde hace más de un mes los mensajes, llamadas y movimientos del móvil de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, un dispositivo que le pidieron que les entregara el pasado 9 de septiembre, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

El requerimiento del móvil al hijo mayor de Isak Andic se enmarca en la investigación que tiene abierta la titular del juzgado de instrucción número 5 de Martorell (Barcelona) para aclarar las circunstancias de la muerte del empresario, causa que inicialmente archivó tras concluir la policía que había fallecido en un accidente de montaña.

El fundador de Mango murió en diciembre del año pasado al despeñarse por un monte, desde una altura de 150 metros, en una excursión que emprendió con su hijo mayor para hacer una ruta por las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona).

Contenido del móvil del hijo del fundador de Mango

Según ha publicado ‘El País’, ciertas incongruencias en la declaración de Jonathan Andic levantaron las sospechas de los Mossos d’Esquadra, que plantearon a la jueza instructora nuevas diligencias mientras investigan el caso como un posible homicidio.

En el marco de esa investigación, la policía catalana requirió el pasado 9 de septiembre al hijo del empresario que les entregara su teléfono móvil, con el fin de analizar los movimientos del dispositivo el día de los hechos, así como las llamadas y mensajes que intercambió con su padre los días previos a su muerte.

Los investigadores analizan los mensajes con el fin de hallar indicios que apuntalen su hipótesis de que Jonathan Andic tenía una mala relación con su padre, una cuestión que la defensa desmiente categóricamente.

El abogado Cristóbal Martell asesora al hijo del empresario desde hace meses pese a que por el momento no se le ha notificado que esté formalmente imputado, en una causa que, desde que se abrió, cuenta con una pieza separada bajo secreto de sumario en la que los Mossos están investigando a Jonathan Andic.

A raíz de la intervención del teléfono móvil de Jonathan Andic, Martell presentó un escrito ante el juzgado en el que solicita tener acceso al auto de la magistrada que habilitó a los Mossos d’Esquadra a requerir el dispositivo, pero hasta el momento no ha recibido respuesta a su petición.

De hecho, fuentes jurídicas apuntan a que el análisis del móvil de Andic implica necesariamente que tenga la condición de imputado en la causa, para garantizar la validez jurídica de los indicios que puedan obtenerse del dispositivo.

Secreto de sumario

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado este viernes de que el juzgado de instrucción número 5 de Martorell mantiene abierta una investigación por la muerte del fundador de Mango que, en estos momentos, está «residenciada en el cuerpo policial».

La causa, ha recalcado el alto tribunal, se mantiene secreta y, «procesalmente, en este momento no se ha dirigido ni se dirige contra ninguna persona concreta».

La juez archivó provisionalmente el pasado mes de enero la causa abierta por la muerte de Andic al no ver indicios de delito, tras recibir un informe de los Mossos que apuntaban a que el empresario había fallecido en un accidente de montaña.

Los Mossos concluyeron que Andic, que había salido de excursión con su hijo mayor para hacer una ruta por las cuevas de salitre de Collbató, resbaló en uno de los senderos y cayó al vacío desde unos 150 metros de altura, aunque siguieron haciendo gestiones sobre el caso.

Dos meses después, la jueza reabrió la investigación para encargar nuevas diligencias solicitadas por los Mossos d’Esquadra, quienes además de tomar declaración a los familiares del fallecido analizaron la geolocalización de los móviles de Isak Andic sin ningún resultado concluyente sobre las circunstancias del suceso.