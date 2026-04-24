Los repartidores de Glovo irán a la huelga durante tres días contra los 750 despidos anunciados

Los repartidores de la empresa Glovo están convocados este viernes a la primera jornada de huelga en España en contra de los 750 despidos anunciados por la plataforma y a favor de mejoras laborales.

Se trata de la primera huelga en Glovo a nivel nacional e internacional por los «abusos laborales» que, según los sindicatos, sufre la plantilla tras el proceso de laboralización, que acabó en junio de 2025 después de la aprobación de la «ley rider».

Los paros, anunciados por Comisiones Obreras y apoyados por UGT, comenzarán hoy desde las 20.00 horas y hasta medianoche, y continuarán mañana sábado durante toda la jornada laboral y este domingo 26 de abril, de 12.00 a 16.00 horas.

Para mañana, CCOO ha previsto concentraciones con motivo de la huelga a las 17.00 horas frente a cuatro establecimientos de la cadena McDonald’s en las localidades madrileñas de Parla, Villalba, Valdemoro y Fuenlabrada.

CCOO ha previsto concentraciones con motivo de la huelga a las 17.00 horas

Allí insistirán en su rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), anunciado el pasado 11 de marzo por la plataforma y que afectará a 750 repartidores de unas 60 ciudades de toda España.

Además de exigir la retirada de los despidos, CCOO se opone al régimen sancionador llevado a cabo por la empresa y a lo que considera un «ERE encubierto», denunciado ante la Audiencia Nacional y relacionado con el «goteo de despidos disciplinarios sin garantías» de los últimos meses.

También pide «el fin a la persecución sindical» y la negociación de un convenio colectivo propio.

«Cuando tú como actor haces la vista gorda, evades normativa y artículos de la comisión colectiva, sometes a todos tus trabajadores a un incumplimiento y causas un impacto muy negativo que hace que la gente deje de creer», ha afirmado a EFE el presidente del comité de empresa en Madrid, José Ramón Navas.

Como antesala de la huelga, empleados de Glovo se concentraron el pasado 15 de abril en la sede de la compañía en la capital para protestar contra la precariedad laboral y el ERE.

Glovo ha justificado esta medida

Glovo ha justificado esta medida para «evitar su cierre», al asegurar que ha tenido que reducir su servicio en diferentes provincias, aunque de momento mantiene su operativa en 800 localidades españolas.

Hace menos de un año la compañía pasó a contratar directamente a sus repartidores -más de 14.000, según sus cifras- para adaptarse a la «ley rider», que desde 2021 prohíbe el uso de falsos autónomos.

CCOO, que se ha impuesto en las elecciones sindicales celebradas en distintas provincias y comunidades, ha criticado que existen otros 20.000 trabajadores contratados en flotas de «empresas pantalla» y que está esperando que la Seguridad Social le comunique el dato real de afiliados, estimados en unos 30.000.

La empresa ha evitado por ahora hacer comentarios sobre la huelga, mientras que UGT ha reclamado garantías de empleo tras haber fracasado a principios de abril la mediación sobre el ERE.

Un modelo cuestionado

La reconversión de los repartidores de Glovo en empleados por la «ley rider» ha aumentado la complejidad operativa de la plataforma, lo que se ha traducido en más tiempos de entrega y la retirada de servicios en zonas de menor demanda.

Glovo pertenece al grupo alemán Delivery Hero desde 2022; el año pasado la Comisión Europea multó a ambas con 329 millones de euros por formar durante cuatro años un cartel en el reparto de comida y otros productos.

El uso de autónomos llevó a Glovo a enfrentarse a millonarias sanciones en España; por ese motivo Uber Eats también se vio inmerso en procesos judiciales e inspecciones laborales.

El pasado 15 de enero, Uber Eats anunció que dejaba de colaborar con trabajadores autónomos, tras haber desarrollado durante años un modelo híbrido en colaboración con empresas logísticas.

Aparte, Just Eat España cuenta con unos 3.000 empleados y convenio renovado.

Según la consultora Circana, la demanda del «delivery» se contrajo el 7 % anual en 2025 en España, frente al aumento del 4 % en el conjunto de Europa.