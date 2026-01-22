Luz verde a Iberdrola para la venta de su negocio en Hungría

Iberdrola ha completado la venta de su negocio en Hungría por 171 millones de euros tras obtener todas las autorizaciones necesarias, ha informado este jueves la compañía.

En concreto, la energética ha vendido el 100 % de las acciones de Iberdrola Renovables Magyarország KFT, propietaria de su negocio en Hungría, a un consorcio formado por Premier Energy —que ya adquirió los activos de la compañía en Rumanía en 2024— y una filial del grupo húngaro iG TECH Capital.

La operación (171 millones) incluye el precio de las acciones de la compañía (128 millones) y un dividendo distribuido antes del cierre (43 millones).

Los activos vendidos incluyen 158 megavatios (MW) de capacidad eólica operativa, puesta en marcha por Iberdrola desde su entrada en el país en 2008, de los que 124 MW ya están vendiendo su energía en el mercado libre, tras completar el periodo tarifario regulatorio de 15 años, y los 34 MW restantes lo harán en menos de un año, ha informado la empresa.

La operación es parte de la estrategia de Iberdrola de centrar las inversiones en sus negocios principales y en mercados clave como los Estados Unidos y el Reino Unido.

Sánchez Galán, presidente de Iberdrola insta a acelerar las inversiones en redes eléctricas

Precisamente ayer en Davos, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, instó a acelerar las inversiones en las redes eléctricas, que serán «un vector de liderazgo y competitividad mundial».

En una nota, Iberdrola indica que, durante su estancia en el Foro Económico Mundial, Sánchez Galán ha destacado que la electrificación «es imparable», porque todos los nuevos usos, como centros de datos, vehículos eléctricos o bombas de calor «dependen ya de la electricidad».

Cabe esperar que la demanda global crecerá un 50 % para 2035 y se duplicaría para 2050, lo que exige «triplicar la inversión en redes eléctricas, reforzar la generación limpia y dar seguridad regulatoria a quien invierte», ha dicho.

Asimismo, ha señalado la necesidad de transformar y modernizar para nuevos usos muchas de las redes que se han ido creando en el último siglo, y a impulsar otras nuevas para dar respuesta a la creciente demanda eléctrica.