Málaga al sol con Iberdrola

La compañía Iberdrola ha puesto en marcha tres nuevas comunidades solares en la provincia de Málaga, dos de ellas en la capital y una en la localidad de Álora, que permitirán acercar el autoconsumo a 660 familias, sin necesidad de realizar inversión alguna ni disponer de tejado propio.

Con una potencia conjunta de 357 kWp (kilovatio pico) y 776 paneles solares instalados, estas instalaciones generarán anualmente 565 MWh (megavatios hora), lo que permitirá evitar la emisión anual de 112 toneladas de CO2 a la atmósfera, ha informado la empresa en un comunicado.

Con estas incorporaciones, Andalucía se consolida como una de las regiones clave en el despliegue del modelo de autoconsumo colectivo de Iberdrola.

La compañía cuenta ya en la comunidad autónoma con más de un centenar de comunidades solares activas, alineadas con su objetivo de avanzar hacia una electrificación sostenible del territorio.

En el conjunto de España, ha superado ya el hito de las 1.000 comunidades solares, facilitando el acceso al autoconsumo a más de 100.000 familias.

Iberdrola, la eléctrica más sostenible del mundo por séptimo año consecutivo, según Clean200

Por otra parte, Iberdrola informó el pasado 18 de febrero que es la eléctrica más sostenible del mundo por séptimo año consecutivo, según el ranking Clean200 elaborado por Corporate Knights y As You Sow, tras analizar más de 8.000 corporaciones de todo el mundo.

Desde la anterior edición, la compañía ha escalado cinco posiciones hasta situarse en el puesto 17 de las 200 mayores empresas cotizadas que conforman la clasificación en función de sus ingresos derivados de actividades sostenibles, de acuerdo con la Taxonomía de Economía Sostenible de Corporate Knights. Con este logro, Iberdrola demuestra que compatibiliza sostenibilidad, seguridad energética y competitividad en su impulso a la electrificación

Clean200 es una iniciativa conjunta de As You Sow, referente mundial en inversión alineada con valores, y Corporate Knights, firma internacional dedicada a impulsar una economía sostenible. Desde su creación en 2016, esta lista demuestra que las compañías centradas en energía limpia superan con claridad a las vinculadas a combustibles fósiles.