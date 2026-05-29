Galán considera ‘imprescindible’ subir las inversiones en redes en la ‘nueva era de la electricidad’

“Queremos honrar y agradecer el legado de quienes han forjado una trayectoria centenaria de servicio a los ciudadanos hasta crear la gran compañía que es Iberdrola hoy”, ha señala este viernes Ignacio Galán, presidente Ejecutivo de la eléctrica, durante la junta general de accionistas celebrada hoy en Bilbao.

Los accionistas han respaldado masivamente la gestión y la estrategia de Iberdrola en la Junta de su 125 aniversario. “Cumplimos 125 años en un magnífico momento porque comprendimos hace ya más de dos décadas que la electrificación iba a ser la mejor manera de garantizar un suministro energético seguro, autóctono y competitivo”. “Afrontamos esta nueva era de la electricidad desde una posición de liderazgo y con el plan más ambicioso de nuestra historia centenaria», ha asegurado Ignacio Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola.

Para ello, Ignacio Galán considera «imprescindible» aumentar las inversiones en redes eléctricas en esta «nueva era de la electricidad», que la empresa afronta desde una «posición de liderazgo en el sector» que estima les permitirá un «crecimiento imparable» después de décadas de estancamiento de la demanda eléctrica.

«Hoy ya tenemos situaciones en las que no podemos suministrar la energía que nos demandan nuestros clientes por restricciones regulatorias a una mayor inversión en infraestructuras eléctricas», ha señalado Galán en su intervención en la junta de accionistas de la compañía celebrada este viernes en Bilbao.

El presidente ejecutivo de Iberdrola pide incrementar de forma urgente las inversiones en redes eléctricas

«Lo que hace imprescindible incrementar de forma urgente las inversiones en redes eléctricas, en mayor potencia y en mayor capacidad de almacenamiento. No solo para atender esos nuevos consumos, sino también para reducir nuestra dependencia exterior e impulsar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo», ha apuntado.

El presidente de Iberdrola ha apuntado que la Agencia Internacional de la Energía estima «aumentos de más del 50 % en todos los usos» de la electricidad.

Las palabras de Galán se producen en un momento donde está en proceso de aprobación la planificación eléctrica con horizonte 2030 propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica.

125 años de historia

En la junta general de accionistas celebrada este viernes, con un quórum de asistencia del 74 %, se han aprobado por mayoría todas las propuestas del orden de día, entre las que se encuentran tanto la retribución al accionista, como la aprobación de las cuentas o la reelección de Pedro Azagra como consejero delegado.

Galán ha puesto de relevancia la evolución de Iberdrola, que este año cumple 125 años, al destacar que la compañía ha llegado a superar los 135.000 millones de euros de capitalización, 11 veces más que en 2001, cuando llegó a Iberdrola.

De esta forma, el presidente de la energética ha incidido en que es la «mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización».

Asimismo, ha destacado el resultado de 2025, donde han «batido sus expectativas de resultados», lo que les ha permitido proponer a la junta un «dividendo récord» de 0,68 euros por acción, y ha destacado que cuentan con «el plan más ambiciosos de su historia centenaria» con inversiones de 43.000 millones de euros en los próximos tres años, centrado en las redes eléctricas de transporte y distribución.

Las inversiones en redes de Iberdrola

Reino Unido, Estados Unidos y Brasil serán los «principales destinos de esta inversión» que también les permitirá crecer en nuevos mercados, como el australiano, y seguir siendo «el primer inversor industrial de España, con 7.000 millones en el periodo».

En 2028, «esperamos que nuestros activos regulados de redes alcancen los 70.000 millones, 14 veces más que en 2001», según ha apuntado.

De estos, 50.000 millones corresponderán a redes de distribución y 20.000 millones restantes a la transporte de electricidad, en sus mercados de Reino Unido, Estados Unidos, Brasil y Australia, dado que en España, como ha recordado, esta actividad sigue reservada para Red Eléctrica.

«En nuestro país, esta actividad sigue reservada en exclusiva a Red Eléctrica de España, que combina la operación del sistema, una función de servicio público, con otra puramente de negocio como la inversión y la gestión de redes de transporte. Y además, formando parte de un grupo cotizado que invierte en distintos negocios tanto en España como en otros mercados», ha incidido.

Galán ha remarcado que esta es «una situación que no se da en ninguno de los países que tenemos redes».

Reclamaciones laborales

En el turno de preguntas, un representante del sindicato ELA ha criticado la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla y la postura de la empresa, que tras 16 meses de negociación del nuevo convenio colectivo, «no puede ser más regresiva».

Asimismo, ha considerado que este empeoramiento de las condiciones de la plantilla se contrapone con la buena marcha de la empresa, lo que ha señalado genera un malestar que ha desembocado en una movilización de la misma.

El año pasado se convocó la primera huelga estatal en la empresa y este viernes se desarrolla otra en País Vasco, Navarra y Galicia, según ha apuntado.

Por su parte, Galán en su respuesta ha destacado la «satisfacción» de los empleados de Iberdrola apoyándose tanto en los datos de las encuestas, como en la tasa de baja voluntaria, que ha señalado se encuentra, de media, en un 0,6 %.

En concreto, ha señalado que los trabajadores de la compañía lo que más aprecian son los aspectos económicos, no solo salario sino también seguros o ayudas al estudio; y en segundo lugar, la «seguridad en el empleo».