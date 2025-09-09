Más turistas y menos gasto en un verano 2025 peor que el de 2024, según Hostelería de España

La reducción del gasto de los turistas, sobre todo en la restauración, y el estancamiento de la demanda nacional han marcado el verano para los empresarios hosteleros, entre los que más de la mitad piensa que el balance estival es peor que el de 2024, según ha informado este martes Hostelería de España.

La patronal hostelera ha difundido un balance del verano y una encuesta entre sus empresarios, según la cual el 49 % considera que la temporada de verano ha sido mejor o similar a la del año pasado, mientras que un 51 % percibe un balance peor.

La campaña estival, según Hostelería de España, se ha caracterizado por el aumento del número de turistas pero con una reducción del gasto.

La temporada de verano en general se ha mantenido estable respecto al año anterior, con un número de visitas igual o superior al de 2024 aunque con un gasto medio inferior, según la encuesta.

Según Hostelería de España, casi el 60% del sector observa una caída del gasto de los turistas

Además, un 57,7 % de los hosteleros han observado una caída del gasto entre los visitantes.

En general, agosto ha mostrado un comportamiento más favorable que julio, con un 48,2 % de los hosteleros destacando una mayor afluencia de visitantes.

Por origen de los clientes, un 48,9 % ha apreciado un descenso del turista nacional, y un porcentaje similar respecto a los turistas extranjeros.

Sin embargo, los que opinan que las visitas de turistas internacionales han aumentado suponen mayor proporción (22 %), frente al 19,8 % del turismo nacional.

La contención del gasto se ha notado entre los clientes habituales y el turismo nacional.

En contraste, el gasto de los turistas extranjeros ha aumentado, especialmente en el alojamiento, donde en julio realizó un gasto un 8,6 % superior, mientras que en manutención la subida fue de un 3,6 % respecto al mismo mes de 2024, según la misma fuente.

Respecto al tipo de establecimientos, esta tendencia ha afectado especialmente a los negocios de restauración, que dependen en gran medida del gasto espontáneo y diario.

Dos millones de trabajadores

Con relación al empleo, aunque ha bajado el ritmo de crecimiento respecto a meses anteriores – evolución habitual en los meses estivales dado que la temporada alta comienza con la Semana Santa-, en julio y agosto se ha superado la cifra récord de dos millones de trabajadores en el sector.

Las perspectivas para el último trimestre del año apuntan a una «tendencia a la baja, influida por la contención del gasto observada durante el verano, y por una moderación en el ritmo de crecimiento».

Para el cierre del año Hostelería de España espera una estabilización, con un crecimiento más moderado que en 2024, en torno al 3 y 4 %, aunque en términos de rentabilidad podría ser inferior.

Según el sondeo, un 32 % de los hosteleros prevé una facturación similar a la de 2024, mientras que un 53 % estima que será inferior; un 16 % confía en que la facturación mejorará.

Además, la salida de españoles al extranjero ha sido muy importante este verano y esta circunstancia resta ocasiones de consumo en restauración en el tramo de vacaciones que disfrutan en España.

Por otra parte, el crecimiento en la utilización de la vivienda de uso turístico reduce ciertas ocasiones de consumo en restauración.

Asimismo, la rentabilidad de los establecimientos está mermada por el incremento de costes de las materias primas y, por otra parte, los niveles de ahorro suben por la «incertidumbre general», aparte de que el turismo se está desestacionalizando, lo que resta días de vacaciones al verano, según la patronal hostelera.