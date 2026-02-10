Meliá ‘reajusta’ su oferta hotelera en Cuba ante la falta de suministros y combustible

La hotelera Meliá ha reducido en Cuba su disponibilidad hotelera ajustándola a los actuales niveles de ocupación, una decisión con la que buscan adecuarse a las limitaciones en suministros y niveles de demanda.

Fuentes de la cadena hotelera han explicado a EFE que se trata de una decisión operativa que afecta, por el momento, a tres hoteles, «basada estrictamente en los niveles de ocupación» con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes.

Meliá negocia con los turoperadores destinos alternativos a los clientes afectados por la situación que vive Cuba

También han asegurado desde Meliá que cuentan actualmente con suministros en plaza para respaldar la continuidad operativa de las instalaciones y han recordado que las autoridades turísticas cubanas han dicho que existe disponibilidad de combustible para garantizar la operación normal de los hoteles que gestionan.

Asimismo, Meliá afirma que mantienen una «estrecha comunicación y colaboración» con los turoperadores para ofrecer, en todo caso, las mejores alternativas a los clientes afectados por estos reajustes.

Los vuelos de Iberia y Air Europa desde Cuba a Madrid pararán a repostar en Santo Domingo

Los vuelos de Air Europa y de Iberia que viajen desde La Habana (Cuba) a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en el aeropuerto de Santo Domingo, en República Dominicana, por la falta de combustible en el aeropuerto de la capital cubana, han confirmado a EFE fuentes de ambas compañías.

Air Europa ha destacado que esta situación se producirá a partir de este martes y al menos hasta el viernes, lo que afectará a los horarios previstos de llegada a Madrid, mientras que Iberia ha confirmado esa «escala técnica» en República Dominicana.

Falta de combustible

«Debido a la falta de combustible en el Aeropuerto Internacional José Martí, si viajas desde La Habana a Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero te informamos de que, aunque nuestra operativa está confirmada, los vuelos tendrán algunos ajustes y será necesaria una parada técnica de repostaje en Santo Domingo», ha explicado Air Europa este lunes.

Los vuelos despegarán a las 21.05 hora local y aterrizarán en Madrid a las 13.35 horas del día siguiente, ha informado Air Europa, que ha lamentado los inconvenientes que esta situación ajena a la compañía puedan ocasionar.

Por su parte, Iberia también ha activado una flexibilización de tarifas para que aquellos clientes con billetes a Cuba ya emitidos puedan realizar cambios voluntarios en su viaje, en caso de que esa situación ocasione algún problema a los viajeros.

También ha detallado que, en estos momentos, no existe confirmación de que esta situación vaya a derivar en cancelaciones de la operativa entre Madrid y Cuba y ha asegurado que monitoriza de forma permanente la evolución de la situación.