Mercadona mantiene el liderazgo en el gran consumo con un 29,5% de cuota en 2025, según NIQ

Mercadona se mantiene como líder en el negocio del gran consumo, con una cuota de mercado del 29,5 % en 2025, la misma que en 2024, según el informe presentado este martes por la consultora NIQ sobre tendencias del consumidor.

Carrefour continúa en la segunda posición, con un 7,2 % de cuota; mientras que Lidl sigue en la tercera, con un 6,2 %; según los datos del estudio «El Mercado del Gran Consumo en España» de NIQ (Nielsen).

El Grupo DIA ocupa el cuarto lugar en la clasificación de la consultora, con un 4,8 %; le siguen Eroski, con un 4,3 %; Consum, 4,1 %; Alcampo, con un 2,9 %; ALDI, con un 1,8 %; y El Corte Inglés, con un 1,6 %.

Sin embargo, NIQ destaca el auge de las enseñas de supermercados regionales, que abarcan el 25 % de la cuota de mercado, es decir uno de cada cuatro euros gastados por los españoles en la compra de productos de gran consumo, concepto que abarca tanto alimentación como higiene.

El informe resalta que han mejorado su posicionamiento competitivo Mercadona, DIA, Consum y Aldi.

Mercadona es también líder en superficie de establecimientos

Entre las tendencias, el estudio destaca también que las ventas de los hipermercados «sufren», mientras avanzan las de los establecimientos de proximidad y conveniencia.

Mercadona es también líder en superficie de establecimientos, con un 16,7 %; seguido por Carrefour, con un 10,9 %; Eroski, con un 6,3 %; y DIA, con un 6 %.

Pero en número de tiendas NIQ sitúa a DIA en la primera posición con 2.360; le siguen Mercadona, con 1.603; Eroski, con 1.374; Carrefour, con 1.175; Consum, con 964; Lidl, con 714; Alcampo, con 504; y Aldi, con 495.

Además, Consum y Aldi avanzan en el reparto del gasto de gran consumo, apoyándose en nuevas aperturas.

Otra característica importante del gran consumo en 2025 fue el avance del canal digital, según NIQ.

El primer puesto en el comercio electrónico de gran consumo -alimentos e higiene- es para Amazon, con una cuota de valor del 36,6 %; seguido por Mercadona, con el 9,8 %; y Glovo en tercera, con un 4,8 %, según la clasificación de la consultora.

Les siguen: el Corte Inglés, con un 4,6 %; Primor, con un 3,1 %; Aliexpress, con un 2,8 %; Carrefour con un 2,7 %; Temu, con un 2,4 %; HanStore con un 2,3 %; y Shein, con un 2,2 %.