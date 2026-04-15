Mutua Madrileña aspira a duplicar su flota de eléctricos en Voltio y alcanzar los 2.000 coches

El director general adjunto de Mutua Madrileña, Víctor Zambrana, ha asegurado este miércoles que la aseguradora aspira a contar en breve con 2.000 vehículos -todos eléctricos– en Voltio, su compañía de «car-sharing» o coche compartido.

Durante su intervención en el encuentro «Wake Up Spain» organizado por El Español, el director general adjunto de Mutua Madrileña ha destacado que el cambio en el parque automovilístico en España será «muy gradual», ya que los coches duran 15 años.

Entre otras razones, Zambrana ha achacado esta tendencia al hecho de que los jóvenes, muchos de los cuales no tienen carnet de conducir, prefieren opciones de vehículos con conductor.

Además, ha añadido que, «si no pueden irse de casa hasta los 30 años, es difícil que puedan disponer de 30.000 euros para comprarse un coche».

En su opinión, lo que marcará el paisaje del coche en España en un futuro próximo será la «relevante presencia» de coches chinos, con cuotas de hasta el 35 %, y el aumento de vehículos eléctricos, si bien ha insistido en que la transformación será lenta.