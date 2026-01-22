Pérez Llorca critica la reducción de velocidad en el AVE Madrid-Valencia y pide explicaciones al Gobierno

Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de España por la decisión de reducir la velocidad en varios tramos de la línea de alta velocidad Madrid-Valencia tras el accidente ferroviario del pasado fin de semana en Adamuz.

En una entrevista en Radio Intereconomía, Pérez Llorca ha señalado que le preocupa “la falta de información, la incertidumbre y la inquietud que empezamos a tener todos sobre si nuestro transporte ferroviario es seguro”. El presidente valenciano cuestiona por qué la reducción de velocidad se ha aplicado después del accidente y no antes: “Lo que quiero es que me expliquen es por que después del accidente los trenes que van de Madrid a valencia tienen que ir más despacio, por que esa medida no se aprobó antes, si es que hay algún problema con la seguridad o esta decisión a qué se debe”

“Si no quieren hacerlo ellos, que nos dejen hacerlo a nosotros”, apunta Pérez llorca sobre las actuaciones pendientes del Gobierno central en la Comunitat Valenciana

Durante la entrevista, Pérez Llorca también ha lanzado un mensaje crítico sobre las inversiones pendientes del Estado en la Comunidad Valenciana, y ha reclamado al Gobierno que permita a la Generalitat actuar directamente, especialmente en la regeneración de las playas. “Si no quieren hacerlo ellos, que nos dejen hacerlo a nosotros”, afirmó, recordando que la Comunitat ha aprobado una Ley de Costas que permanece paralizada por el Ejecutivo central.

El presidente valenciano ha realizado estas declaraciones desde un FITUR marcado por el luto oficial, desde donde ha trasladado un mensaje de condolencia a las familias de las víctimas del accidente ferroviario en nombre de todo el pueblo valenciano. Pese a ello, ha defendido la presencia de la Comunitat en la feria: “Tenemos que seguir asegurando que vamos a ser uno de los destinos más visitados del mundo, con más de 30 millones de turistas”.

En materia turística, Pérez Llorca ha destacado la inversión de 19 millones de euros en promoción, sumando los 10 millones extraordinarios a los 9 que se invierten cada año, con el objetivo de reforzar la diversidad del destino valenciano. Además, ha subrayado la creación de una mesa de conectividad para abrir nuevas rutas aéreas desde los tres aeropuertos valencianos, con especial foco en el mercado asiático y Estados Unidos. “Estamos en un momento muy bueno para el turismo, pero lo difícil es mantenernos; por eso hay que trabajar constantemente y aumentar la inversión en promoción”.