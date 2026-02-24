Point One y Cellnex se alían para acelerar el despliegue de infraestructuras de posicionamiento de alta precisión en Europa

Point One Navigation, líder en tecnología de posicionamiento cinemático en tiempo real (RTK), y Cellnex, el principal operador independiente de infraestructuras de telecomunicaciones de Europa, han anunciado hoy una colaboración para ampliar la disponibilidad de servicios de posicionamiento de alta precisión en toda Europa.

En virtud del acuerdo, Point One aprovechará la extensa red de emplazamientos neutral host de Cellnex para acelerar el despliegue de su red de corrección de alta precisión en seis países europeos (Italia, Polonia, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Suiza). La colaboración refuerza el compromiso de Cellnex de apoyar al amplio ecosistema de proveedores de servicios de RTK, aumento GNSS y tecnologías vinculadas a la IA Física, a través de su modelo de infraestructura abierta y multioperador.

La alianza impulsará la economía autónoma en toda Europa. Del mismo modo que las redes de fibra óptica hicieron posible la era de Internet y la tecnología blockchain sentó las bases del ecosistema de los criptoactivos, el posicionamiento de alta precisión constituye la capa de infraestructura que impulsará la próxima transformación industrial: una en la que robots, drones y vehículos autónomos se convertirán en elementos tan cotidianos como los smartphones.

“Creemos que todo lo que se mueve acabará siendo autónomo, pero la autonomía es imposible sin una certeza espacial absoluta”, afirma Lucas McKenna, director de Europa de Point One.

“El GPS tradicional ofrece una precisión de entre 5 y 15 metros, lo que supone la diferencia entre estar en la carretera o en un lago. En cambio, la red RTK de Point One proporciona posicionamiento de alta precisión a escala continental. Creemos que Europa necesita avanzar en infraestructuras críticas y, junto con Cellnex, estamos ampliando la capa fundacional que permitirá a la IA Física operar de forma segura en el mundo real.”

Infraestructura para la era autónoma

La tecnología RTK de Point One ofrece una precisión de posicionamiento hasta 100 veces superior a la del GPS estándar mediante una red de estaciones de corrección terrestres. Estas estaciones calculan los errores exactos en las señales de los satélites causados por distorsiones atmosféricas y variaciones orbitales, y transmiten correcciones en tiempo real a los dispositivos a través de la nube.

Para entornos urbanos complejos y con señal GPS limitada, el motor de posicionamiento de Point One combina datos GNSS con sensores de medición inercial (IMU) y odometría —medición del desplazamiento a partir del giro de las ruedas—, lo que permite a los vehículos navegar con posicionamiento de alta precisión incluso sin visibilidad directa de los satélites.

Cellnex aporta a la alianza una escala y un alcance incomparables gracias a su infraestructura de telecomunicaciones existente en todo el continente. Aprovechando esta infraestructura, Point One puede densificar rápidamente su red de corrección para ofrecer una cobertura ubicua, un requisito crítico para aplicaciones autónomas de seguridad esencial.

“Cellnex ofrece la huella neutral y abierta más amplia y de mayor calidad en Europa para servicios estratégicos de futuro que habilitan la tendencia tecnológica de la IA Física. Al unir nuestras capacidades con Point One, impulsaremos la industria europea de la robótica en sectores como la automoción, el transporte, la logística y la seguridad pública”, señala Jamie Hayes, director global de Ventas de Cellnex.

Habilitando nuevas aplicaciones

La colaboración acelerará el despliegue en sectores donde el posicionamiento de alta precisión transforma las posibilidades:

Agricultura de precisión: pequeñas y medianas explotaciones europeas podrán desplegar tractores autónomos que sigan las líneas de siembra con alta precisión, reduciendo el desperdicio de fertilizantes y aumentando el rendimiento gracias a la red de correcciones de Point One.

Construcción e infraestructuras: los sistemas de nivelación automatizados permiten que la maquinaria de construcción prepare cimentaciones con precisión perfecta sin necesidad de topógrafos, incrementando la eficiencia y la exactitud de las obras en Europa.

Logística urbana: robots de reparto autónomos pueden desplazarse por las complejas calles de las ciudades europeas manteniendo un posicionamiento preciso incluso al pasar bajo puentes o entre edificios altos, donde el GPS tradicional falla.

Evolución de la industria de los drones: los drones requieren tecnología de localización precisa para lograr autonomía y mejorar significativamente la exactitud, la estabilidad de vuelo y la eficiencia operativa, reduciendo los fallos y acelerando la transición del prototipo a la producción a gran escala.

Presentación en el Mobile World Congress 2026

El acuerdo se presentará en el estand de Cellnex (Pabellón 4 – Estand 4C50) y en el estand de Point One (Pabellón 6 – Estand 6F14) durante el Mobile World Congress 2026 en Barcelona, donde se mostrará cómo la infraestructura de telecomunicaciones está evolucionando para ofrecer no solo conectividad, sino también posicionamiento preciso para los sistemas autónomos que definirán el futuro industrial de Europa.