Puente carga a Siemens el caos en Rodalies

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado que el software que ha caído este martes hasta en dos ocasiones -y que ya cayó el pasado 26 de enero- es de Siemens y que se instaló hace tres meses, por lo que ha exigido a la alemana a que dé explicaciones «en el día de hoy».

«Quiero remitirme a la empresa que presta el servicio, que es Siemens y que espero que en el día de hoy proporcione todos las explicaciones necesarias en relación con este fallo. (El software) es de hace tres meses, es nuevo», ha comentado Puente.

Una doble caída del sistema del Centro de Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona, una a las 7.10 horas y otra a las 8.06 horas, ha paralizado el servicio de Rodalies durante unos minutos, como ya ocurriera el pasado día 26 de enero, cuando un problema en ese mismo centro obligó a detener el servicio del Cercanías catalán.

«Hoy se ha vuelto a paralizar esta mañana el servicio de Rodalies, aunque los técnicos han podido resolver ambas incidencias en pocos minutos», ha incidido Puente.

Según ha explicado a EFE un portavoz de Adif, la primera incidencia se ha registrado a las 7:10 horas y a las 7:15 ya se estaban recuperando progresivamente los sistemas. No obstante, a las 8:06 horas se ha reproducido esa caída, aunque minutos más tarde se había arreglado.

Ante la constante caída de obstáculos en la vía de Rodalies que gestiona Adif, la respuesta de Puente es culpar a las lluvias, porque Cataluña ha pasado de sequía a saturación hídrica

«Siemens ha dejado dos técnicos en el centro de control desde ese día (en referencia al 26 de enero) y eso ha permitido que las caídas de hoy hayan sido de 12 y 4 minutos», ha dicho Puente.

Asimismo, también se ha remitido a las continuas incidencias por aparición de obstáculos en las vías, ha pedido disculpas al respecto y ha defendido que han «priorizado la seguridad por encima de cualquier otra circunstancia».

«Pido disculpas a los usuarios si ahora solo tenemos la R1 y la R2, mientras otras muchas están cortadas, porque hemos priorizado la seguridad por encima de cualquier otra circunstancia», ha comentado el ministro.

Asimismo, Puente ha insistido que hace nueve meses Cataluña estaba en sequía hidrológica y que hoy la situación es de saturación hídrica, al tiempo que ha incidido en que Rodalies tiene una infraestructura compleja y anticuada.

Por eso, ante caídas de piedras o de muros, ha dicho que garantizará siempre la seguridad, pese a ser consciente de que este servicio «no es el que Cataluña necesita» ahora mismo.