Óscar Puente, ministro de Transportes, ajeno a la realidad diaria de incidencias y averías en Renfe y Adif, quiere ahora reclamar por los retrasos de los trenes por culpa de los incendios.

Puente estudia que Renfe pida compensaciones a CyL y a Galicia por los incendios, pero no Cataluña u otras CCAA

Renfe está estudiando por primera vez una reclamación de responsabilidad patrimonial contra las comunidades autónomas de Castilla y León y Galicia por la interrupción del servicio ferroviario entre Madrid y Galicia durante nueve días consecutivos por los incendios. Llama la atención esta afirmación del ministro socialista, porque los trenes este verano también ha sufrido retrasos por incendios en otras comunidades autónomas como Asturias, Castila-La Manca o Cataluña, las tres gobernadas por el PSOE.

Así lo ha señalado este miércoles el ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, en una comparecencia ante el Pleno del Congreso, a petición del PP.

«Me reprochan ustedes muchas cosas en relación con el servicio ferroviario, pero me parece un poco sorprendente que me reprochen que no haya habido trenes entre Galicia y Madrid durante 9 días consecutivos», ha señalado Puente.

En su opinión, «no es de recibo que Renfe y Adif hayan tenido que perder 3 millones de euros durante esos 9 días y que esto sea a cuenta de inventario.»

Según el ministro, «hay unas administraciones que tienen que dimensionar un servicio de prevención y extinción de incendios y no lo han hecho».

«Y las consecuencias las paga Renfe y, encima, tenemos que escucharles a ustedes decir que qué mala es Renfe y Adif que durante 9 días no ha prestado servicio», ha agregado.

Puente ha explicado que la red entre Madrid y Galicia apenas sufrió ninguna consecuencia en relación con los incendios, realmente no se vio dañada, pero sí se vio privada de operar, porque, cuando hay un helicóptero o medios aéreos en el entorno de las vías soltando líquido, «nos piden que cortemos la energía eléctrica».

«Y sin energía eléctrica los trenes no pueden funcionar», ha añadido.

Son los servicios de protección civil los que por prudencia piden que una red que está operativa no opere y «nosotros obviamente ponemos la seguridad de los pasajeros por delante de cualquier otra cosa y por eso cortamos el servicio», ha detallado.

Por tanto, «lo que no es de recibo es que ustedes nos achaquen a la compañía ferroviaria las consecuencias de la falta de previsión de las administraciones que tienen las competencias en materia de protección civil», ha insistido.