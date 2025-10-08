Directo
Randstad prevé 110.800 contrataciones para el Black Friday

La consultora de recursos humanos Randstad calcula que la campaña de descuentos comerciales del «Black Friday» generará 110.800 contrataciones en los sectores del comercio, la logística y el transporte en España, una cifra similar a la registrada en las mismas fechas de 2024.

En un comunicado, Randstad explica que el 59,3 % de los contratos se firmarán en transporte y logística, un 6,8 % menos respecto al año pasado; en tanto que el 40,7 % se registrarán en el comercio, un 12,1 % más que en 2024.

Cataluña liderará las contrataciones, con un total de 19.680; seguida de Andalucía (18.680) y la Comunidad de Madrid (18.180).

Los perfiles más demandados por las empresas logísticas serán empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas; además de profesionales destinados a la atención al cliente para atender el auge del comercio electrónico.

El sector del comercio reforzará sus plantillas principalmente con dependientes, promotores y perfiles comerciales. E

