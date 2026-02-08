Récord en la distribución eléctrica de Iberdrola en 2025

La energía distribuida por Iberdrola en todo el mundo durante el ejercicio 2025 aumentó un 7,5%, hasta alcanzar el récord de los 255.976 gigavatios-hora (GWh), impulsada por el Reino Unido (+52,2%, que ya incluye la aportación de Electricity North West), según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Capacidad instalada

La capacidad instalada de Iberdrola en todo el mundo se ha situado, al cierre del año 2025, en 58.343 megavatios (MW), que supone un 3,2% más. De esta cifra, un 40,5% corresponde a eólica terrestre y marina, un 22% a hidroeléctrica y un 15% a solar.

Destaca, además, el incremento en la capacidad de almacenamiento mediante baterías, que se sitúa en 683 MW, con desarrollos en Australia, España y el Reino Unido.

Por áreas geográficas, destacan los incrementos de potencia en Iberdrola Energía Internacional, un 19% en el año, impulsada por las nuevas centrales instaladas en Australia; el Reino Unido, donde crece un 8% por la instalación de capacidad eólica y de baterías; y los Estados Unidos, donde la capacidad aumenta un 5%.

Iberdrola impulsa la electrificación en Australia con dos nuevos proyectos de almacenamiento en Nueva Gales del Sur

La expansión internacional de Iberdrola no se apaga y el pasado 5 de febrero anunció que avanza en su impulso a la electrificación en Australia con dos nuevos hitos de almacenamiento energético en el estado de Nueva Gales del Sur. La compañía ha logrado la adjudicación de un contrato a largo plazo del Gobierno estatal para la batería de Kingswood (100 MW) y ha inaugurado oficialmente la instalación de Smithfield (65 MW), con la asistencia de la ministra de Energía del estado, Penelope Sharpe.