Red Eléctrica tilda de ‘meras conjeturas’ las críticas de Iberdrola y Endesa a su gestión

El operador del sistema eléctrico español, Red Eléctrica, ha defendido este martes que, cualquier conclusión sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025, «no puede basarse en meras conjeturas o afirmaciones genéricas» sobre cuál fue su programación y cómo actuó el día del incidente.

En un comunicado, Red Eléctrica responde así a las palabras de los consejeros delegados de Iberdrola España y Endesa, Mario Ruiz-Tagle y José Bogas, respectivamente, ante la comisión del Senado que investiga el ‘cero eléctrico’, donde ambos cuestionaron recientemente la actuación del operador.

Bogas aseguró que «hubo muchas señales claras de que algo estaba ocurriendo» en el sistema eléctrico español antes del apagón, y dijo que Red Eléctrica «no actuó con la agilidad suficiente».

Mientras que Ruiz-Tagle incidió en que el episodio se produjo por un error de planificación (tarea de Red Eléctrica como operador) sobre elementos necesarios para controlar la tensión, que es el «punto más crítico de la gestión del sistema eléctrico español y europeo».

Ahora, el operador del sistema sostiene que cualquier conclusión sobre lo sucedido «no puede basarse en meras conjeturas o afirmaciones genéricas, como las vertidas en la última sesión de la comisión», sino que «debe necesariamente descansar en un análisis técnico riguroso de todos los datos».

«Estricto cumplimiento» de la normativa

Como en ocasiones anteriores, Red Eléctrica insiste en su «correcta operación del sistema realizada en estricto cumplimiento de la normativa vigente».

Así, aquel día, el operador «realizó la programación por restricciones técnicas no pensando en contingencias infinitas, sino cumpliendo con los criterios de seguridad», reitera en la nota.

En el comunicado se dedica una mención al modo reforzado en el que se opera el sistema desde entonces, después de que el consejero delegado de Endesa estimase en unos 1.100 millones de euros el incremento del coste de los servicios complementarios fruto de esta medida desde su puesta en funcionamiento.

Al respecto, Red Eléctrica descarta que, «en ningún caso», haya alcanzado ese importe, sino que ha ascendido a 516 millones de euros, el 2,18 % de todos los costes del sistema.

Por último, el operador del sistema «comparte» con las eléctricas que la habilitación de las instalaciones renovables para el control de tensión dinámico «contribuirá a dotar de mayor robustez al sistema».

Eso sí, «para que las instalaciones se habiliten, no es necesario esperar a que Red Eléctrica las llame y revise», sino que el operador del sistema habilita, «siempre después de que lo soliciten», aquellas que cumplen con los requisitos para ello, ha subrayado.