Renfe dice que los retrasos en los Cercanías de Madrid son de 30 segundos; 60, en Barcelona, y 90, en Valencia

Renfe ha incluido desde este lunes en su web las estadísticas de puntualidad de sus servicios de Cercanías y Rodalies, que muestran en septiembre un retraso medio de medio minuto en Madrid, un minuto en Barcelona y de minuto y medio en Valencia. Esos retrasos, siempre según la empresa pública, que no es la apreciación que tiene sus usuarios, sino toda la contraria, son de 30 segundos en Madrid, 60 segundos en Barcelona y 90 segundos en Valencia.

Los Cercanías de Madrid, siempre según la versión de Renfe, tuvieron en septiembre un cumplimiento horario -es decir, llegaron en hora- del 70,7 %, mientras que los de Valencia fueron del 71,2 % y los de Barcelona no alcanzaron el cincuenta por ciento, al alcanzar el 47,7 %, según estos datos publicados ya en la web.

En un comunicado, Renfe ha asegurado que publicará mensualmente los datos de puntualidad de todos sus servicios de viajeros y los pondrá a disposición de la ciudadanía, «con información rigurosa y detallada acerca de su desempeño operativo».

La oposición ha criticado durante los últimos meses el porcentaje de puntualidad de los Cercanías y Rodalies, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reivindicado los procesos de mejora para mejorar la red ferroviaria española, tanto en larga distancia como en Cercanías.

Desde enero de 2025, Renfe ofrece los niveles de puntualidad registrados para sus servicios de alta y media velocidad mediante un sistema interactivo y, desde ahora, también se incluyen los datos de puntualidad de los servicios de Cercanías y Rodalies, que también cuenta con el retraso medio y el grado de cumplimiento horario.

En ese sentido, los Cercanías de Madrid muestran un retraso medio de medio minuto en septiembre, un mes en el que el cumplimiento horario se situó en el 70,7 %, aunque la puntualidad de la llegada, con retraso de máximo cinco minutos, fue del 95,6 %.

En Barcelona, por su parte, Rodalies llegaron en hora el 47,7 % de las veces, aunque la puntualidad de la llegada, con retraso de máximo cinco minutos, fue del 94,9 %.

El cumplimiento horario en Valencia fue del 71,2 %, mientras que la puntualidad, con cinco minutos de margen, fue del 92,8 %, mientras que en Sevilla los datos fueron del 56,3 % y el 79,2 %, respectivamente.