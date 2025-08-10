El ministro de Transportes, Óscar Puente, más ocupado y preocupado en defender al 'puto año', tal y como calificó a Pedro Sánchez, en X que en solucionar los graves y diarios incidentes en Renfe y Adif.

Renfe y Adif no fallan en su avería diaria: un Alvia parado más de cuatro horas en Córdoba

Una avería en un tren de larga distancia Alvia entre Madrid y Cádiz ha provocado que se quede parado en el término municipal de Almodóvar del Río (Córdoba). Los 427 viajeros han estado más de 4 horas sin atención por parte de Renfe ni Adif, dos empresas públicas dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente que si algo las identifican es su larga lista de incidencias que sufren en los últimos años y que se suceden día a día.

Fuentes de Renfe han informado a EFE de que el Alvia que salió de Madrid-Atocha a las 7:05 horas de esta mañana y tenía previsto llegar a Cádiz a las 11:45 se vio afectado por una avería en el propio tren que obligó a detenerlo a las 9:42 horas en Almodóvar del Río (Córdoba).

Aunque una de las vías quedó inutilizada por el convoy averiado, el tráfico de larga distancia de alta velocidad y Avant pudo continuar por la otra vía, con retrasos medios de 15 minutos, según Renfe.

A las 12:30 comenzó el trasbordo a otro tren en vía mediante pasarelas, que concluyó a las 14:05, para continuar su viaje a Sevilla, desde donde los viajeros serán trasladados a sus destinos en autobuses, aunque se desconoce a que hora llegarán después de salir a las 7,05 euros el tren Alvia desde Cádiz con destino a Madrid.