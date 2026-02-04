Salvador Illa es el presidente de la Generalitat de Cataluña con el permiso del prófugo Puigdemont y el resto de independentistas como los de ERC o la CUP.

Rodalies: el caos ‘nos lo tendrá que financiar y pagar el Gobierno de España’, según el Govern de Illa

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha asegurado este miércoles que la Generalitat, presidida por el socialista Salvador Illa con permiso de los independentistas, negocia con el Gobierno español compensaciones económicas por los recursos que la administración catalana ha tenido que desembolsar estas dos últimas semanas para afrontar la crisis en Rodalies.

«Estamos negociando con el Gobierno de España, esto nos lo tendrán que financiar, que pagar, obviamente, esto es culpa de que no se ha gestionado bien estos días esta crisis, por lo tanto exigiremos que estos recursos se nos devuelvan», ha afirmado en una entrevista en 3Cat.

Romero ha dicho que siguen estudiando cuál ha sido el impacto económico de los fallos recientes en la red ferroviaria y ha reiterado que el Estado deberá pagar por los desembolsos que suponen actuaciones como la contratación de informadores o de buses y otras medidas de urgencia hechas por la Generalitat.

El Gobierno de Illa pide ahora más dinero al resto de los españoles por el caos en Rodalies desatado por Adif y Renfe, responsabilidad de Óscar Puente

«Son muchos recursos, poner en marcha la cantidad de autobuses, 700 informadores que tenemos sobre el terreno, son muchas cosas… Lo sabe el Gobierno de España y está dispuesto a que podamos hablar y negociar estos recursos», ha subrayado.

La consellera ha afirmado que están estudiando compensar económicamente a las empresas que se hayan podido ver perjudicadas por las incidencias en la red ferroviaria estas dos últimas semanas y ha avanzado que pronto tendrán una reunión con las patronales para estudiar la situación.

«Tenemos una reunión con el conseller de Empresa, Miquel Sámper, para estudiar de qué manera somos capaces de gestionar el apoyo económico para paliar esta situación y cómo poner en marcha estas ayudas», ha aseverado.

También califica la situación de Rodalies como de «insoportable» y ha asegurado que exigirán que Adif y Renfe hagan «todo lo posible» para mejorar las incidencias y se hagan inversiones «molestando lo menos posible al funcionamiento del tren».