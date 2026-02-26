Sacyr aumenta el 5% el flujo de caja operativo, hasta 1.359 millones de euros, y logra cinco nuevos proyectos concesionales en 2025

Sacyr avanzó en 2025 en todos los objetivos marcados en su Plan Estratégico 2024-2027 y en su visión de liderar el desarrollo de proyectos greenfield en 2033.

La compañía obtuvo un flujo de caja operativo de 1.359 millones de euros en 2025, el 5% más que en 2024, y superó el EBITDA del ejercicio, lo que muestra la fortaleza del modelo concesional. El flujo de caja es el indicador que mejor refleja el crecimiento y la generación de valor de una concesionaria como Sacyr, en la que el 93% del EBITDA ya procede de activos concesionales, que en su mayoría no tienen riesgo de demanda o cuentan con mecanismos de mitigación de ese riesgo.

La cifra de negocios alcanzó los 4.660 millones de euros (+2%), el EBITDA se situó en 1.358 millones de euros, similar a 2024 (1.352 millones), y el beneficio neto sin desinversiones alcanzó los 165 millones (+46%). El beneficio neto atribuible se situó en 86 millones de euros.

Baja la deuda neta

Sacyr redujo su deuda neta con recurso a mínimos históricos y la situó en 59 millones de euros, frente a los 344 millones de septiembre de 2024.

La desinversión de tres activos de Colombia y las mayores distribuciones de los activos concesionales dejaron la ratio de deuda neta con recurso entre el EBITDA con recurso más las distribuciones de concesiones en 0,18 veces, muy por debajo del objetivo marcado en el Plan Estratégico 2024-2027.

La agencia global de calificación DBRS Ratings GmbH (Morningstar DBRS) otorgó a Sacyr una calificación crediticia corporativa de BBB (low) a largo plazo y de R-2 (low) a corto plazo, ambas con perspectiva “Estable”. Esta calificación se corresponde con la categoría de Investment Grade (Grado de Inversión). Esta es la primera vez que Sacyr obtiene un rating de una agencia de calificación global y representa un paso relevante en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico.

Distribuciones concesionales de Sacyr

Durante 2025, los activos concesionales distribuyeron un total de 224 millones de euros, el 17% por encima del objetivo marcado en el Investor Day de 2024, que era alcanzar los 191 millones de euros, descontando los importes de las desinversiones de Colombia.

El porfolio actual de activos concesionales realizará unas distribuciones de 19.000 millones de euros a lo largo de la vida de los activos. Esta cifra ha crecido en 2.900 millones de euros (+18%) desde el Investor Day de 2024, gracias a las nuevas adjudicaciones y pese a la reciente venta de activos en Colombia.

Sacyr cuenta ya con un equity comprometido para el periodo 2024-2027 de 905 millones de euros, cerca de los 1.000 millones que se marcó como objetivo en este periodo.

La compañía tiene capacidad de crecimiento hasta 2033, ya que hasta esa fecha tendrá una caja neta disponible de 2.140 millones de euros, que resulta de restar el equity comprometido (1.600 millones) a las distribuciones esperadas (3.740 millones) .

Éxito en las licitaciones

El crecimiento de Sacyr en los últimos años se ha cimentado sobre el éxito en la adjudicación de nuevas concesiones. Si entre 2016 y 2023, ganó tres concesiones cada año, en 2024 y 2025 ha sumado cinco nuevas cada año.

En 2025, la compañía ganó las concesiones de: Ciudad de la Salud y la Ciencia de Novara (Italia); Accesos a Asunción (Paraguay); la planta de reúso de agua en Antofagasta (Chile); la desaladora de Coquimbo (Chile) y la Ruta Pie de Monte (Chile). Estos cinco contratos concesionales suman una inversión de 1.600 millones de euros.

Sacyr cuenta con importantes oportunidades estratégicas en sus mercados de referencia: EEUU, Canadá, Italia, Chile, Australia y Reino Unido. En EEUU, forma parte de los consorcios finalistas en los proyectos “managed lanes” de las autopistas I-285 East en Georgia, I-24 en Tennessee e I-77 en Carolina del Norte. Además, trabaja en otros tres concursos.

Pago de dividendo en efectivo de Sacyr

Sacyr pagó en julio el primer dividendo en efectivo (0,045 euros brutos por acción) del Plan Estratégico, que sumó un desembolso de 36 millones de euros. De acuerdo con este Plan, entre 2025 y 2027 se destinarán, al menos, 225 millones de euros en caja para remuneración a los accionistas.

Además, en enero de 2025 se abonó un scrip dividend de una acción nueva por cada 40 (0,078 euros por derecho). El 87% de los accionistas optó por cobrar en títulos de Sacyr.

Evolución por áreas de negocio

Concesiones

Sacyr Concesiones obtuvo una cifra de negocios de 1.892 millones de euros (+8%). Mientras que los ingresos operativos bajaron el 4%, los de construcción se incrementaron el 50% por el avance de las obras del Hospital de Velindre (Reino Unido) y de las autopistas Buga-Buenaventura (Colombia) y Ruta de la Fruta (Chile).

El EBITDA se situó en 755 millones de euros (-14%), debido principalmente al impacto contable de la evolución de los activos financieros y a la desinversión de los activos de Colombia.

Las distribuciones de las concesiones alcanzaron los 212 millones de euros.

Ingeniería e Infraestructuras

La estrategia de esta línea de negocio es lograr un margen de EBITDA estable en torno al 5% y que el peso de la cartera sea de manera mayoritaria para Sacyr Concesiones. En 2025, esta cartera supuso el 73%, en línea con lo marcado en el Plan Estratégico 2024-2027.

La cifra de negocios alcanzó los 2.971 millones de euros (+8%) y el EBITDA se situó en 552 millones de euros (+31%). Estos incrementos se deben principalmente a la aportación de Italia, Reino Unido, Colombia y España.

La cartera total de Ingeniería e Infraestructuras se situó en 12.470 millones de euros, con un crecimiento del 18% respecto al cierre de 2024.

El margen de EBITDA de la actividad de construcción se mantuvo estable en el 4,8%.

Agua

Esta línea de actividad creció con fuerza en 2025 y alcanzó una cifra de negocios de 307 millones de euros (+25%) y un EBITDA de 62 millones de euros (+23%). La rentabilidad, medida como margen EBITDA, escaló hasta el 21,7%, frente al 20,6% de 2024.

Este crecimiento se debe al buen desempeño de los activos y a las adjudicaciones logradas en 2025, que consolidan a Sacyr como la primera empresa de España por capacidad de desalación en operación.

Las distribuciones de agua alcanzaron los 12 millones de euros.

La cartera creció el 45% y se situó en 6.979 millones de euros. Destaca en el periodo la adjudicación de la planta de reúso de agua en Antofagasta y la desaladora de Coquimbo, ambas en Chile. Además, se ha adjudicado múltiples contratos en España: Málaga, Vitoria, Huelva, Badajoz y Tenerife, entre otros.