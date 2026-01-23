Sacyr comienza a construir la nueva autopista urbana de acceso a Asunción, en Paraguay

El consorcio Rutas del Este (formado por Sacyr Concesiones, 60% y Ocho A, 40%) ha iniciado la construcción del proyecto concesional de nuevo acceso a Asunción (Paraguay), que mejorará la conectividad entre la capital, Asunción, y las ciudades del interior. La inversión prevista alcanza los 180 millones de dólares (154 millones de euros).

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, dieron inicio oficialmente a las obras en un evento en el que el presidente destacó: “Esta obra beneficiará a todo el Paraguay, porque va a agregar dos vías de acceso que van a descomprimir el tráfico sobre la arteria principal, por donde transita el 80% del comercio del país.”

El proyecto consiste en una red vial estructurante, que cuenta con obras relevantes como las variantes de Ypacaraí – Areguá y una autopista urbana elevada de 3,6 kilómetros, con dos calzadas y cuatro carriles y dos nuevas conexiones a la ruta PY02, fundamentales para mejorar la conectividad entre la capital y el interior:

La primera conexión empieza en el kilómetro 41 de la Ruta PY02 y mejora la accesibilidad por Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque.

La segunda conexión comienza en el kilómetro 43 y mejorará la accesibilidad por San Bernardino.



Ambos corredores se integrarán y consolidarán un sistema más eficiente para entrar y salir del área metropolitana.

El nuevo sistema vial beneficiará a siete ciudades: Asunción, Luque, Areguá, Ypacaraí, San Bernardino, Nueva Colombia y Emboscada.

Ruta PY02

El consorcio Rutas del Este fue el encargado de la concesión de duplicación y ampliación de la Ruta PY02 (151 km), que requirió de una inversión de 520 millones de dólares y entró en funcionamiento en 2023, y de la cual este nuevo tramo supone una ampliación de su capacidad y trazado.

Este es uno de los proyectos viales más importantes de la Región Oriental y el primero en ejecutarse bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP) en el país. La vía discurre desde el kilómetro 36 de la ciudad de Ypacaraí, hasta el kilómetro 187 de la localidad de Caaguazú.

El corredor tiene impacto sobre 11 municipios de tres departamentos de Paraguay. La concesión engloba el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de la vía a lo largo de 30 años.