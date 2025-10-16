Santa Bárbara quiere hacer negocios con Indra con los préstamos al 0% TAE del Gobierno

GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha propuesto un marco de colaboración con Indra para ejecutar los programas del obús autopropulsado a cadenas (ATP) y los vehículos lanzapuentes, asignados sin concurso, con el objetivo de evitar recurrir a alternativas fuera de la UE y de la OTAN.

Santa Bárbara ha anunciado la creación de 200 empleos después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes tres reales decretos que prevén la concesión directa de préstamos a varias empresas para el desarrollo de una veintena de programas del plan de defensa, por un total de 6.890 millones de euros.

La compañía ha afirmado que pondrá al servicio de la tecnológica Indra, participada mayoritariamente por Escribano y la Sepi, un “marco de colaboración” para el desarrollo y fabricación de estos programas del obús autopropulsado a cadenas (ATP) y de los lanzapuentes, «asignados sin concurso por concesión directa», apunta.

Considera que tanto el obús autopropulsado Némesis como los lanzapuentes Anaconda están basados en «tecnologías maduras, de propiedad intelectual española y europea», y con capacidad de fabricación en España, lo que puede contribuir a garantizar que ambos programas se desarrollen en el país sin recurrir a alternativas fuera del marco de la UE y la OTAN.

Sin decirlo expresamente, alude así a tres de los programas adjudicados por el Gobierno por 3.192 millones a Indra, dos de ellos a una UTE conformada por la tecnológica y por Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano, Javier.

Indra y su intento de compra de Santa Bárbara

Indra intentó en el pasado comprar Santa Bárbara a General Dynamics, operación que no prosperó.

Santa Bárbara ha anunciado que incorporará más de 200 profesionales en sus centros de Andalucía, Asturias y Madrid para la ejecución de los programas adjudicados.

Así, prevé fabricar en la planta asturiana de Trubia los Vehículos de Apoyo a Cadenas (VAC) en el marco de su participación en TESS Defence, escogida para el desarrollo de este programa con un presupuesto de 788 millones.

Este programa garantiza carga de trabajo en la factoría asturiana durante la próxima década, según ha dicho.

Santa Bárbara considera que es la «única» empresa española que dispone de las tecnologías, capacidades actuales, personal e instalaciones necesarias para el desarrollo de este tipo de vehículos.

Por otro lado, ha anunciado que en Alcalá de Guadaira (Sevilla) se incorporarán especialistas en gestión del ciclo de vida de los vehículos terrestres acorazados para desarrollar el programa Pizarro, dotado con 176 millones de euros y que le fueron adjudicados.