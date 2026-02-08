Se mantiene la huelga ferroviaria en España, mientras Puente anuncia que Renfe seguirá en el AVE a La Meca

Los sindicatos del sector ferroviario mantienen la convocatoria de huelga a partir de la madrugada de este domingo al lunes en protesta por la seguridad de los trenes, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), sin previsión, de momento, de una nueva reunión con el Ministerio de Transportes en busca de un acuerdo que permitiera evitarla. Y es que Óscar Puente anda más preocupado en la actividad de Renfe fuera que dentro de España y este domingo, frente a la amenaza de huelga se ha despachado, una operación de 2.800 millones para empresas españolas en Arabia Saudí, con la continuidad de Renfe como operadora del proyecto Haramin, que conecta las ciudades de Meca y Medina, lo que se conoce como el AVE a La Meca, hasta 2038.

Desde la última de las tres reuniones celebradas esta última semana hasta el viernes con los sindicatos mayoritarios del sector -el de maquinistas Semaf, CCOO y UGT-, el ministerio no ha vuelto a convocarlos para seguir negociando este fin de semana.

No obstante, continúan las reuniones y los contactos sobre temas técnicos, aunque, «en ese ámbito, no se va a desconvocar la huelga», han señalado este domingo a EFE fuentes de CCOO, para añadir que «de las reuniones donde sí se podría llegar a acuerdos, no tenemos prevista ninguna hoy».

Óscar Puente anuncia que Renfe seguirá operando en Arabia Saudí, mientras en España, tras tres fracasos, no vuelve a convocar a los sindicatos a nueva reunión

Sin embargo, fuentes e Semaf, que recuerda que lo que piden los sindicatos es «un cambio estructural en la seguridad», por lo que «hay muchos aspectos técnicos que han de ser revisados», no descartan aún que la huelga pudiera desconvocarse, aunque hasta esta noche no se conocerá la decisión final.

Las movilizaciones están convocadas, además de por las organizaciones mayoritarias, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones.

La huelga ferroviaria se extiende a todo el sector

La huelga se extiende a todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público.

Además de a Adif y Renfe, tanto en viajeros como en mercancías, la convocatoria alcanza a los operadores privados Iryo y Ouigo, así como a Serveo, contratista de servicios a bordo, y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail.

Así que, si, finalmente, no se alcanza un acuerdo en el último momento -y de momento todo apunta en esa dirección-, los trabajadores del sector ferroviario irán a la huelga a partir de la madrugada de este domingo al lunes.

Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % en los servicios de alta velocidad y larga distancia (la resolución no incluye a Cataluña y País Vasco, que tienen transferidas las competencias); del 75 %, en horario punta y del 50 %, en el resto del día en los de cercanías; del 65 %, en los de media distancia, y del 21 %, en los de mercancías.

Renfe, Ouigo e Iryo han cancelado, en el conjunto de las tres operadoras, la circulación de más de 330 trenes de alta velocidad y, en caso de la pública, también de larga distancia, entre el 9 y el 11 de febrero.